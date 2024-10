Martí Carnicer liderarà el grup d'experts del Govern per dissenyar el finançament singular

El Govern posarà en marxa un grup de set experts per dissenyar i implementar el nou model de finançament singular, que s'haurà de negociar amb l'executiu estatal i, posteriorment, ser aprovat també al Congrés. Ho ha anunciat la consellera d'Economia, Alícia Romero. El grup estarà liderat per l'economista Martí Carnicer, un veterà del PSC i, sobretot, un profund coneixedor del finançament autonòmic.

Carnicer va ser el secretari general del Departament d'Economia i Finances durant els dos governs tripartits (2003-2010). I com a número dos del conseller Antoni Castells va ser un dels principals negociadors del model de finançament aprovat el 2009, que tot i estar caducat des del 2014 encara és el que està vigent actualment.

L'experiència política de Carnicer va força més enllà ja que ha estat alcalde del Vendrell (Baix Penedès) durant més de dues dècades en dues etapes (1979-1995 i 2013-2019) i diputat al Parlament en cinc legislatures (1984-2003).

Els altres experts que formaran part del grup són la doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB Maite Vilalta; els doctors en Economia Vicent Soler, Alex Esteller, Marta Espasa, Joan Ramon Rovira i el catedràtic de la Universitat Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz. Huerta Carbonell. El grup rebrà el suport de la Direcció General de Pressupostos.

Soler també és un veterà càrrec socialista, en el seu cas del Partit Socialista del País Valencià (PSPV), partit amb el qual va ser conseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat valenciana en l'etapa del pacte del Botànic (2015-2022), sota la presidència de Ximo Puig.

Romero descarta rebaixes en successions i patrimoni

En una entrevista a SER Catalunya, Romero ha explicat que aquest mateix dilluns signarà la resolució per a la creació d'aquest grup. La consellera d'Economia ha descartat una rebaixa dels impostos propis, com successions i patrimoni, tot i que s'ha mostrat disposada a revisar-ne alguns, com el turístic, i ha avançat que "és possible" que mantingui la rebaixa pels trams més baixos de l'IRPF.Romero ha admès que ara cal un "treball molt concret" sobre el nou model de finançament acordat amb ERC perquè l'acord encara és "genèric".

La consellera també ha explicat que dins del grup format per una mitja dotzena d'experts n'hi ha de fora de Catalunya perquè ajudin de "la millor manera possible" i a "generar aliances" per articular l'acord. La titular d'Economia sí que s'ha mostrat disposada a revisar impostos com el turístic, o d'altres que paguen les empreses i sobre els quals s'analitzaran si "segueixen l'objectiu pels que es van crear", ha dit.

Sobre els turístics, ha emfatitzat que la taxa turística va a càrrec del visitant, i no dels hotelers o propietaris d'albergs i càmpings. "A Catalunya tenim moltes joies i es fa difícil pensar que per augmentar la taxa no s'acostaran a visitar les platges o la Sagrada Família", ha sentenciat.