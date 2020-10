Una marxa de torxes feixista alarma Benimaclet

Benimaclet manté encara cert aire de poble malgrat que, en realitat, ja fa 50 anys que va deixar de ser una pedania de València, quedant unit definitivament a la trama urbana, i que avui siga en bona part un barri d’estudiants. També és un barri emblemàtic per la solidesa del teixit associatiu i un bastió dels moviments socials d’esquerres, que hi mantenen oberts diferents ateneus i associacions culturals.



Una realitat que no ha passat desapercebuda als grups d’extrema dreta, que han optat per convocar en aquest barri una marxa de torxes per commemorar el 12 d’octubre i demanar la dimissió del Govern espanyol. En missatges a les xarxes socials es deixa clar que la marxa busca la confrontació amb l’esquerra que, a parer seu, "torba la tranquil·litat dels veïns".



Al barri, però, el que ha generat intranquil·litat és la convocatòria ultra. Des de l’Associació de Veïns de Benimaclet s’ha demanat formalment a la Delegació del Govern espanyol que "no autoritze la marxa" o que, en cas contrari, garantisca la seguretat del barri i els seus habitants amb "suficient presència policial". Una petició que no ha rebut cap resposta oficial.

"Aquest és un barri molt reivindicatiu, amb lluites importants en defensa de l’horta, amb iniciatives autogestionades i no és casualitat que la ultradreta vinga ací"

"Aquest és un barri molt reivindicatiu, amb lluites importants en defensa de l’horta, amb iniciatives autogestionades i no és casualitat que vinguen ací, ja que som un focus de tot allò que odien" explica Àngels Mata, activista de l’Assemblea Feminista de Benimaclet. Des de l’associació de veïns, Enric Sanchis considera que els feixistes van "allà on pensen que tindran una acollida hostil i el barri ho és" i que en conseqüència "busca la provocació". Sanchis recorda que els mateixos grups ja van manifestar-se per Benimaclet fa deu anys [concretament el 20 de novembre del 2010] amb el resultat de diferents agressions: "als de l’associació que vam posar la cara gairebé ens la trenquen". Per això avança que denunciaran qualsevol amenaça i demanen al veïnat que mostre el seu "absolut menyspreu i ignorància" a l’extrema dreta deixant els carrers buits.



Els fets de fa una dècada encara són ben presents per molts veïns. Llavors diversos comerços i entitats van patir amenaces i danys i altres van haver de tancar, però molta gent també recorda que els fets van unir més al barri i la manifestació feixista va ser un autèntic fracàs amb només unes desenes de participants. "Aquesta gent sempre dóna por –continua Mata-, no s’hi pot parlar, però no anem a tirar-nos enrere. Estem ací juntes i fortes".

"Enfront de l’odi, la nostra resposta serà treballar més per la diversitat, amb més energia, amb més cures"

Un missatge similar al de Maria Flores, presidenta de l’AFA de l’escola Pare Català: "Enfront de l’odi, la nostra resposta serà treballar més per la diversitat, amb més energia, amb més cures i açò ens farà més i més fortes". Flores també destaca el paper de l’educació a l’hora de "treballar per l’objectiu d’una escola pública més oberta, integradora i lliure que s’oposa als missatges del racisme, el masclisme i la intolerància". Des de La Figuera, una associació que treballa en l’educació en el lleure, Teresa Mata també incideix en aquesta importància de l’educació a l’hora de generar "discursos alternatius entorn de fets com el del 12 d’octubre" i troba "interessant la resposta del barri a accions com aquesta que busquen la confrontació".

Resposta social

Més d’un centenar d’entitats i col·lectius, tant del barri com de tota València, han signat un manifest titulat "Benimaclet lliure d’odi", rebutjant la convocatòria feixista i han anunciat una jornada alternativa. El manifest aprofita també la data escollida –el Dia de la Hispanitat- per denunciar "l’efemèride colonial" i rebutjar la Llei d’Estrangeria.



"No és casual que aquesta marxa es faça a Benimaclet. És una clara provocació a un barri popular i amb molts projectes veïnals basats en valors d’inclusió. Precisament els valors que confronten la intolerància dels que volen venir dilluns", explica a Públic una portaveu de la plataforma que impulsa aquesta resposta. I remata: "volem demostrar que el carrer també és nostre i que no ens tancarem a casa pel fet que ells vinguen, així que anem a prendre el barri de forma pacífica i jovial".



Durant la jornada es pintarà un mural a la plaça de Benimaclet amb la participació dels xiquets del barri i a partir del migdia es faran activitats lúdiques com un trivial feminista o un taller de serigrafia. A les 6 de la vesprada hi ha convocada una concentració amb el mateix lema que el manifest. També han animat a tot el veïnat a respondre amb sorolls de cassoles des dels balcons al pas de la marxa de torxes.