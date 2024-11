Mazón remodela el Govern però no dimiteix i promet no presentar-se a la reelecció si fracassa en la reconstrucció

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha descartat dimitir per la seva gestió de la catàstrofe de la DANA al País Valencià. En una compareixença de més de dues hores davant les Corts aquest divendres, ha refermat la seva voluntat de seguir al capdavant de l'executiu i liderar les tasques de reconstrucció. I ha anunciat la creació d'una nova vicepresidència per a la Recuperació i una conselleria d'Emergències per gestionar i prevenir futurs contratemps climàtics.

D'altra banda, ha afirmat que no optarà a revalidar el càrrec si no aconsegueix gestionar amb èxit la sortida de la crisi. "Si no soc capaç de liderar la recuperació que necessita València assumiré les conseqüències polítiques personalment no optant a la reelecció", ha promès en la seva compareixença davant les Corts. "Soc perfectament conscient del moment que vivim i de la responsabilitat que hem d'assumir", ha manifestat en la seva resposta als grups de l'oposició.

Sense comunicar el cessament de cap dels seus consellers, Mazón s'ha centrat a prometre inversions i 133 mesures per superar els efectes del temporal. Per dur-ho a terme, ha apel·lat també a la col·laboració entre administracions i ha ofert consens al govern espanyol de Pedro Sánchez. El dirigent popular també ha retret als representants del PSPV que hagin estat molt crítics amb ell, però no hagi demanat responsabilitats també a l'executiu central.

PSPV i Compromís carreguen

En aquest sentit, el síndic del grup PSPV, José Muñoz, ha replicat que no va fallar tot sinó que és Mazón qui va fallar. "El primer que diu un protocol és que les persones que tenen capacitat de decidir han d'estar al seu lloc. No ha explicat per què no estava localitzable", li ha retret. El president del grup socialista valencià ha censurat Mazón per intentar salvar-se políticament amb un "tacticisme indecent" i veu la remodelació com un "tallafocs".

Per la seva part, Compromís ha reclamat la dimissió del president. El síndic Joan Baldoví ha acusat Mazón de "negligent, irresponsable i incompetent". "Si tingués una ínfima part de la dignitat que té el poble valencià, ja hauria dimitit", ha etzibat. A més, ha retret que "no demanés" l'ajuda que necessitava al govern espanyol. Per a Baldoví, "moltes de les morts eren evitables" però la gestió de Mazón va facilitar que es produïssin.