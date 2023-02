Mazoni s'acomiada de la gira del seu darrer disc amb l'estrena d'un nou senzill

Jaume Pla, més conegut com Mazoni, tancarà aquest dissabte a la Sala Apolo la gira del seu darrer disc, Ludwig, amb un concert amb convidats especials com Pau Vallvé, Sanjosex, David Carabén de Mishima, Anaïs Vila o Gerard de Pablo, de Pantaleó. Abans, però, el de La Bisbal d'Empordà ha estrenat aquest dimarts un nou senzill sota el nom Sense pluja però amb diluvi. La cançó, ja disponible a totes les plataformes, apel·la tant al canvi climàtic com al nou ordre mundial, als perills de l'escassetat i les abundàncies descontrolades

Aquest dissabte no només serà l'últim concert de la gira del darrer disc de Mazoni, també serà l'última vegada que podrem veure en directe el bateria Aleix Bou i el baixista Miquel Sospedra, que deixen la banda després gairebé dues dècades.

Ludwig, el darrer disc de Mazoni, és un peculiar homenatge a Beethoven. És el catorzè treball del cantautor i productor musical català, que en els últims anys s'ha convertit en un referent imprescindible de la generació del nou pop català.