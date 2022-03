Més de 500 persones s'han manifestat aquest diumenge a Mataró per exigir canvis en la Llei de caça actual, aprovada el 1970 -encara durant la dictadura franquista-, i reclamar més seguretat en les batudes de senglars. La marxa, convocada pels familiars del ciclista ferit de gravetat fa unes setmanes pel tret d'un caçador a Argentona, ha recorregut la riera de Mataró, des del Parc Central fins a l'Ajuntament.



La marxa, que tenia per lema "Volem perdre'ns per la muntanya sense perdre la vida", estava encapçalada per una gran pancarta on s'hi llegia "Volem un bosc segur". Familiars del ciclista ferit han exigit a les administracions que implementin mesures com ara que es prohibeixin les batudes els caps de setmana o durant les vacances escolars i que, quan es facin, estiguin totalment perimetrades.

El tret accidental d'un caçador durant una batuda autoritzada a Argentona ha capgirat la vida de Francesc Jiménez. El 29 de gener passat va rebre l'impacte d'un projectil mentre anava en bicicleta per la muntanya en una zona on s'hi estava fent una batuda de senglars. De resultes de l'impacte, ha perdut un 70% en la capacitat en un pulmó i les lesions a la medul·la li impediran tornar a caminar. Des d'aleshores, la família del Francesc ha aixecat la veu i no s'ha parat de mobilitzar per evitar que es torni a repetir un fet com aquest.

Prohibir les batudes en cap de setmana

Entre les peticions que fan hi ha la prohibició que es facin batudes durant els caps de setmana o en les vacances escolars. També reclamen que, quan n'hi hagi, estiguin totalment perimetrades i vigilades i que es facin controls d'alcoholèmia aleatoris. Al mateix temps, demanen a la Generalitat que es faci un registre dels accidents de caça. Cada setmana es fan més de 500 batudes a Catalunya, però no hi ha un recompte de quants ferits hi ha hagut associats a la caça en els darrers anys.

L'alcaldessa d'Argentona, Gina Sabadell, ha volgut donar suport a la protesta i s'ha afegit a la capçalera de la manifestació. Ha explicat que l'Ajuntament ha aprovat una moció en què insten les administracions competents a fer un canvi legislatiu que permeti "fer compatible l'ús de l'espai forestal i agrari amb la caça". A més, ha explicat, també demanen que "se cerquin altres fórmules de control de la sobrepoblació de senglars i que es destinin més recursos per delimitar l'accés durant les batudes".

Arran d'aquest incident, la Generalitat ha elaborat un protocol en què demana millorar la seguretat de les batudes i minimitzar els "conflictes de convivència" entre els usuaris del bosc. D'aquesta manera, en l'ordre de vedes de la temporada de caça 2022-2023 s'exigirà l'anunci previ de les batudes -actualment és només una recomanació- amb el marge necessari perquè els gestors dels parcs naturals puguin establir mecanismes que facin compatibles i segurs els diferents usos.