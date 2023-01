La meitat de les mocions de censura del mandat als ajuntaments catalans han deixat a ERC sense l'alcaldia

Un total de 23 municipis catalans han viscut una moció de censura durant l'actual legislatura per provocar un canvi a l'alcaldia. D'aquests canvis a mig mandat, ERC ha sigut el partit més perjudicat perquè ha perdut 12 dels consistoris que governava, més de la meitat del total de mocions de cesura, mentre ha aconseguit fer-se amb el poder de 5 ajuntaments, també per la via de les mocions de censura.

Parets del Vallès, Montgat, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Viladrau, Piera, Òdena, Puigverd, Calonge, Setcases, Cambrils i Altafulla són els ajuntaments en que l'alcalde era del partit republicà i s'ha vist desbancat per altres partits, majoritàriament Junts i el PSC. Per contra, ERC ha oblingut cinc noves alcaldies a mig mandat, tres de les quals les ha arrebatat a Junts, són els casos de Cervera, Ponts i Maldà.

Amb tot, ERC ha sigut el partit que més mal parat ha sortit de les mocions de censura i, fent un recompte global, acabarà el mandat amb 7 alcaldies menys de les que va començar ara fa quatre anys. En el cas de Junts, han perdut 3 alcaldies, però el balanç queda positiu perquè n'han guanyat 5. Mentre que el PSC ha sigut el partit més beneficiat perdent una alcaldia però obtenint-ne cinc de noves. Una d'elles en el cas sonat de Badalona, amb la dimissió d'Àlex Pastor (PSC) per saltar-se el confinament i conduir begut, i la posterior moció contra Xavier Garcia Albiol (PP) per aparèixer als Papers de Pandora, que tornava el poder als socialistes.

Els relleus per mocions de censura

Quatre consistoris del Maresme i el Vallès Oriental han patit canvis a mitja legislatura, en tots els casos per fer fora ERC del poder. Ha estat el cas de Montgat, Tiana, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles, en els tres últims casos a causa de l'aliança dels seus antics socis de govern amb altres grups.

A la Catalunya Central s'hi han viscut sis mocions de censura. Un dels casos més inusuals va ser al Berguedà, a la Nou, on regidors del partit que governava, Som Poble van forçar el relleu de l'alcaldessa presentant una moció contra ella. A Osona, es van produir canvis a Viladrau, on Independents de Viladrau i Junts van desbancar a ERC; i a Roda de Ter, amb ERC i Junts fent fora a Independets per Roda.

A Sant Fruitós de Bages, ERC i Junts van pactar amb el PSC per treure del poder a l'alcalde de Gent Fent Poble, que governava en minoria. A l'Anoia, JxCat, el PSC i Ara és Demà es van aliar per fer fora ERC de l'alcaldia de Piera; i els republcians també van perdre Òdena en mans del PSC i Òdena a Fons.

A les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran hi ha hagut rècord de mocions de censura, amb sis votacions més la que va tenir lloc al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, on ERC va fer-se amb el poder desbancant a Junts, igual que en tres mocions municipals més, a Ponts (Noguera), Maldà (Urgell) i Cervera (Segarra).

A la mateixa comarca de la Segarra, els republicans van donar suport a la moció de censura de Sant Ramon, on un regidor de Junts va desbancar l'alcalde del seu mateix partit però militant de PDeCAT. El partit de Puigdemont va treure el poder a ERC a Puigverd de Lleida, al Segrià, la mteixa comarca on el PSC i el PP van eliminar governs independents per alternar-se l'alcaldia, a

A les comarques gironines, a Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) ERC va fer-se amb l'alcaldie gràcies acord a quatre bandes entre ERC, Avancem, Republicans de Calonge i Sant Antoni, i la CUP. Uns mesos després es va trencar l'acold, i Junts recuperava l'alcaldia amb una altra moció, que va aixecar molta polseguera entre els partits independentistes. A l'Alt Empordà, a Biure, una moció d'un regidor independent a les llistes del PSC va portar-lo a l'alcaldia, i a Setcases, al Ripollès, l'oposició va acabar amb el mandat d'ERC.

A les terres tarragonines, el trecnament de Cambrils (Baix Camp) va evidenciar-se per la "paràlisi municipal" i la "manca de recerca de consens" entre oposició i govern. El nou alcalde va sortir de la formació Nou Moviment Ciutadà amb el suport de PSC, PP i Cs, després de trencar el pacte amb ERC i Junts. A Altafulla (Tarragonès), L'EINA-ERC va veure's fora del poder després d'una moció impulsada per Alternativa Altafulla, i a Cabra del Camp (Alt Camp), el vot de censura de Caminem Tots Junts (JxCat) i Futuro Podemos (Podem) contra l'equip de govern d'Acord per Cabra-Acord Municipal va esfondrar el govern a l'inici de la pandèmia.