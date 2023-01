Més de 300 mesures per adaptar Catalunya al canvi climàtic

El català impulsarà 312 mesures amb l'objectiu que Catalunya pugui prevenir i fer front als impactes del canvi climàtic. Així ho ha anunciat aquest divendres la consellera d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà. En un acte a Badalona, Jordà ha presentat el nou Marc estratègic de referència d'adaptació al canvi climàtic per a l'horitzó 2030 (ESCACC30), un document que estableix les bases per a l'actuació de tots els departaments de la Generalitat davant dels episodis, presents i futurs, que es desenvolupin arran de l'emergència climàtica.

Les 312 mesures incloses a l'ESCACC30 pretenen facilitar l'adaptació dels entorns naturals i les activitats socioeconòmiques als escenaris climàtics que vindran i es reparteixen entre 76 per als sistemes naturals, 187 per als àmbits socioeconòmics i 49 per als territoris.

A diferència, però, de l'anterior estratègia, l'ESCACC20, aprovada el 2012, la nova incorpora mesures que tenen en compte les assegurances i el sector financer, a més de riscos naturals i protecció civil. Pel que fa als territoris catalans, inclou l'impacte a la muntanya, l'interior i el litoral.

Algunes de les mesures que es proposen són elaborar una cartografia detallada del litoral català per identificar les activitats econòmiques que es poden veure alterades pels episodis climàtics, o també que s'estudiarà crear una assegurança pública per fer front a aquests efectes.

Cal actuar "ja", ha remarcat la consellera Jordà en l'acte celebrat aquest divendres al matí davant del Pont del Petroli de Badalona, una infraestructura greument danyada pel temporal Gloria el gener de 2020, ara fa tres anys, i que resta tancada al públic des de llavors. La consellera s'ha mostrat convençuda que "toca fer un pas valent i començar a actuar des de ja per avançar-nos als efectes del canvi climàtic", i ha detallat que el territori més vulnerable és aquell "on no s'actua".

En els últims anys, temporals com el Gloria i el Dana han colpejat amb força el territori, i és per això que les propostes del Govern s'han elaborat tenint en compte que podrien repetir-se fenomens climàtics similars en els propers anys, igual que episodis de sequera i temperatures extradament altes a l'estiu.

Catalunya finançarà algunes d'aquestes mesures a través del Fons Climàtic desplegat amb la Llei del canvi climàtic, que compta amb una dotació de 40 milions en ajuts que subvencionaran actuacions dels organismes locals entre aquest any i el proper; 15 milions en subvencions a empreses, amb cofinançament d'ACCIÓ -que pertany al Departament d'Empresa-, o 14 milions per als centres de recerca amb la Direcció General de Recerca i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).