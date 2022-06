Més de 40.000 estudiants comencen aquest dimarts les PAU

Un total de 40.557 estudiants comencen aquest dimarts les proves d'accés a la universitat (PAU), que s'allargaran fins al 16 de juny. Els alumnes que s'hi presenten han estudiat el batxillerat completament en pandèmia. En l'àmbit acadèmic es mantenen les adaptacions adoptades en la convocatòria del 2020 que van flexibilitzar l'optativitat en la tria de les preguntes. Del total de matriculats, 32.172 són estudiants amb matrícula ordinària, 4.612 de matrícula lliure i 3.773 provenen de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica. Les proves comencen amb l'examen de Llengua castellana i literatura.

Les PAU es divideixen en dues fases: la general - obligatòria i amb un total de cinc exàmens - i l'específica - voluntària i que serveix per pujar nota-. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història; i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat. Així, els estudiants poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%.



En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys.

Un total de 207 tribunals

Els alumnes estaran distribuïts arreu del territori en una seixantena de poblacions que acolliran un total de 207 tribunals, quasi tots ells en campus universitaris de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Rovira i Virgili (URV), així com en alguns centres de secundària on ja s’han fet PAU d’altres anys.



L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que hagi sol·licitat examinar-se en tribunal ordinari específic i disposi de carta d’acceptació amb resolució favorable, s’examinarà amb la resta d'alumnat del seu centre, agrupats en una mateixa aula, donat que aquest col·lectiu disposa de dues hores per a realitzar cada examen i, en el cas d’alumnat dislèctic, s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua.



Els estudiants podran consultar els resultats de les proves a partir del 29 de juny.