Més de 50 entitats reclamen una llei que acabi amb els falsos autònoms a les plataformes digitals

Més de 50 sindicats i organitzacions socials s'han unit a la iniciativa encapçalada pels riders per demanar al Ministeri de Treball i Economia Social una llei que acabi amb l'ús dels falsos autònoms a les plataformes digitals com Glovo o Deliveroo. El manifest ha estat impulsat pel col·lectiu Riders x Derechos i compta amb les firmes de Joves CCOO, Unió d'Autònoms UATAE, Oxfam Intermón, FACUA Consumidors en Acció, CGT, la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG), la Marea Blanca o Les Kellys, entre altres.

El text dona suport als plans de la ministra Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, de tirar endavant una regulació que blindi la laboralitat dels repartidors, l'anomenada "llei rider". Díaz pretén impulsar una regulació on els treballadors tinguin salari mínim i dret a una indemnització per acomiadament, entre altres drets laborals. Els col·lectius adherits demanen el reconeixement de la condició d'assalariats per als treballadors de grans plataformes digitals "enfront de la generalització dels falsos autònoms".

El text, titulat "Pedalant per un futur sense precarietat i amb un treball digne", recorda que, fins ara, Inspecció de treball i els tribunals han tombat "aquesta pràctica fraudulenta". L'objectiu que persegueix el col·lectiu, però, és que la llei sigui "més clara i garantista" i "blindi la laboralitat amb drets". "La tecnologia del segle XXI no pot anar de la mà d'explotació laboral més pròpia del segle XIX", denuncia el text.



L'1 de juny, la ministra de Treball i Economia Social es va comprometre a reformar la llei en línia amb aquestes expectatives, i aquest dilluns culminava el període de consulta prèvia habilitat pel Govern espanyol per iniciar l'elaboració de la proposta. Per això, el document reafirma el seu compromís per posar fi als "abusos i falta de drets laborals" com amb "el frau massiu a la seguretat social" que suposen les pràctiques actuals.