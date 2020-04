Glovo retalla a la meitat la tarifa base per comanda als 'riders' de Barcelona

La plataforma de repartiment Glovo aplica des d’aquest dilluns la rebaixa a la meitat de la tarifa base que els riders cobren per comanda a Barcelona. L’start-up va començar a canviar l'estructura de pagaments fa mesos i ja s'ha implementat a 27 ciutats –Madrid, Sevilla o Màlaga, per exemple–. Mentre que fonts de l'empresa asseguren que la modificació "equilibrarà els pagaments entre trajectes de curta i llarga distància" i no repercutirà "mai" en pèrdues pels repartidors, les plataformes que defensen els drets dels treballadors opinen el contrari i s’han mostrat molt crítiques amb el canvi.



La plataforma Riders X Derechos ha denunciat a les xarxes la decisió de la companyia i han assegurat que "no permetran que segueixin escopint-los a la cara". El sindicat Free Riders ha lamentat que els treballadors de la plataforma "continuen en caiguda lliure".

A Barcelona, l'empresa oferia una remuneració base de 2,8 euros i de 0,30 per quilòmetre recorregut. Amb el nou sistema, el pagament base es redueix a 1,3 euros i la remuneració per quilòmetre passa a tenir dos valors: en els trajectes inferiors a cinc quilòmetres, l'empresa abonarà 0,32 euros per quilòmetre, mentre que en la resta abonarà 0,45 euros per quilòmetre. A banda, el nou sistema comptarà amb un "bonus afegit". Per exemple, si plou, Glovo ofereix incrementar el pagament fins a 0,40 euros per comanda.



Per exemple, abans per un trajecte de cinc quilòmetres, un rider obtenir 4,3 euros bruts, xifra que ara serà de només 2,9 euros. Per un de deu quilòmetre, amb la tarifa antiga s'ingressaven 5,8 euros, la mateixa quantitat amb la nova. És a dir, els riders haurien de fer trajectes de més deu quilometres per ingressar més que abans, per sota d'aquesta distància sempre cobraran menys.



En un comunicat, l'start-up amb seu a Barcelona argumenta que la implementació dels canvis s'ha accelerat a causa de la Covid-19, que ha provocat que s'allarguin les distàncies dels trajectes "a causa del tancament d'establiments".



Les organitzacions en defensa dels riders fa temps que reclamen al govern espanyol que actuï i legisli la situació dels repartidors, que es defineixen com a "falsos autònoms". Una categoria reconeguda també per cada cop més tribunals i que implica que haurien d’estar contractats directament per l’empresa com a assalariats, ja que és qui s’encarrega de marcar l’organització laboral. En canvi, Glovo els obliga a funcionar com a autònoms, és a dir, a través de contractes mercantils, el que implica unes condicions pitjors i una major precarietat. Les darreres setmanes, organitzacions com Riders X Derechos també han denunciat que la companyia no els ha proporcionat Equips de Protecció Individual (EPI).