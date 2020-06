Més d'un miler de treballadors de Nissan reivindiquen en una marxa nocturna a Barcelona la seva negativa al tancament

Més d'un miler de treballadors de Nissan han reivindicat en una marxa nocturna a Barcelona la seva negativa al tancament de les plantes de Catalunya. Els manifestants, 1.200 segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat davant l'edifici de Correus de la Via Laietana amb taüts de cartró amb el nom del directiu de la companyia responsable del tancament de les plantes, Frank Torres, i del president de Nissan, Makoto Uchida, al crit de "Nissan no es tanca".



Les plantilles de les factories han recorregut després la Via Laietana fins al passeig Colom, per dirigir-se a continuació a les Rambles i la plaça de Catalunya, on tenen previst dur a terme una performance sota el lema "Nissan: Prou mentides! Exigim un futur real!".



Els empleats han tornat a apuntar a la cúpula precisament el mateix dia en què el president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha insistit que "no hi havia alternativa viable que permetés la continuïtat de la planta de Barcelona en el futur".



Els treballadors, que porten en vaga indefinida des del 4 de maig, s'han manifestat amb màscares i el puny alçat, portant pancartes amb les quals exigeixen a la Generalitat que eviti el tancament de les plantes i apunten a la direcció de la multinacional per deixar en suspens a milers de famílies desocupades.



Les plantes de Nissan a Catalunya, situades a la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, tenen 3.000 treballadors directes però els sindicats asseguren que de les fàbriques de l'automobilística en depenen més de 25.000 famílies en total. A més, segons la Pimec, el tancament tindrà un impacte d'entre un 2,6% i un 3% del PIB i afectarà 425 empreses.



La manifestació nocturna es tracta de la cinquena mobilització dels treballadors des que el passat 28 de maig la direcció de l'empresa va anunciar l'estratègia del grup, que implica el tancament de les plantes catalanes.