Més d'un terç dels consellers nacionals d'ERC forcen el debat sobre l'avançament del congrés com demana Junqueras

Més d'un terç dels consellers nacionals d'ERC reclamen un avançament del congrés per escollir la nova executiva tal com reclama l'expresident d'Esquerra, Oriol Junqueras. Són més d'un centenar del total de 300 els que han firmat la petició per obligar la direcció a debatre l'avançament: Si s'aprovés, els republicans podrien situar el congrés un mes abans del previst, a finals d'octubre. Ara per ara, el congrés està fixat el 30 de novembre. Preveuen registrar la sol·licitud formal els pròxims dies, i llavors s'hauria de convocar un consell nacional extraordinari.

Els últims mesos Junqueras s'ha trobat amb les bases arreu del país per copsar sensacions de cara la seva candidatura. La podria presentar el 30 de novembre al seu poble, Sant Vicenç dels Horts. Des de l'entorn de Junqueras apunten que no ha estat ell qui ha promogut la recollida de signatures, sinó que ho han fet els consellers a títol individual. Paral·lelament, el sector afí a l'actual secretària general, Marta Rovira, està articulant una candidatura alternativa.

Arran de tot plegat, la direcció d'ERC demanarà un informe jurídic per saber si és possible avançar el congrés, segons s'ha conegut després de la notícia de la sol·licitud. Els actuals dirigents d'Esquerra i la candidatura de Junqueras tenen previst reunir-se dimecres vinent per abordar aquesta qüestió. Fonts de la direcció "lamenten" que s'hagi "motivat" aquest debat a través dels mitjans de comunicació abans de parlar-ne a la reunió fixada. També diuen que és "estrany" que qui va fixar la data del congrés, en referència a Junqueras, ara vulgui canviar-la.

Des de la direcció consideren que es vol avançar el congrés amb "motius tecnojurídics dubtosos", però igualment asseguren que demanaran aquest informe jurídic per conèixer si és possible. Les fonts recorden que el congrés es va plantejar després d'un debat de l'executiva nacional i que té el reglament aprovat pel consell nacional del partit el 29 de juny. I assenyalen que els estatuts d'Esquerra no preveuen "en cap cas" la potestat d'avançar un congrés acordat. "Aquesta alteració podria afectar la seguretat jurídica i afectar drets", subratllen.

Els estatuts del partit fixen un màxim de tres mesos des de la dimissió del president per la celebració del congrés. Junqueras va dimitir el 10 de juny i aquest termini expiraria el 10 de setembre. Sí que es podria fer més enllà d'aquest termini si hi hagués una repetició electoral, ara del tot descartable. Fonts de l'entorn de Junqueras recorden que amb l'avançament hi hauria cinc mesos des que ell va plegar fins a la celebració del congrés, tenint en compte que, un cop es decideixi el canvi de data, han de passar 50 dies de preparació.

Veus contraposades dins del partit

Diversos militants d'ERC han criticat la pressió d'Oriol Junqueras per avançar el congrés. Entre les veus més destacades hi ha la de l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que ha assegurat que li "cau l'ànima als peus". "Ara toca deslegitimar el procés congressual?", ha preguntat a través d'X. "Els valors republicans i el 'cesarisme' no són massa compatibles", ha afegit. L'exdiputat al Parlament, Jordi Orobitg, ha etzibat que "un líder mai defuig el debat i la confrontació": "Ara pretén limitar la competència i alternatives per un formalisme?".

Em cau l’ànima als peus. Ara toca deslegitimar el procés congressual?

Els valors republicans i el cessarisme no són massa compatibles.

En canvi, el líder d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha compartit un tuit d'un militant republicà: "Cal repensar i aprendre dels errors, cal retornar l'orgull de pertinença a un partit, a uns principis, a unes sigles, i a una manera de fer les coses. I cal que la militància decideixi i defineixi aquest futur quan més aviat millor." L'exconseller d'Exteriors Bernat Solé, també s'ha mostrat partidari a les xarxes: "Els estatuts acordats són per ser complerts. Obviar-los és poc republicà".

L'exdiputat al Congrés, Joan Tardà, també ha escrit a X que "és tan convenient l'avançament del congrés d'ERC com ho és que l'actual direcció, integrada per companys 'roviristes' i 'junqueristes', no pleguin sense haver resolt de totes totes l'afer de la propaganda de falsa bandera". "Uns i altres s'hi juguen la credibilitat", sentencia.