Més de la meitat dels ingressats a la UCI de Can Ruti no estan vacunats tot i ser només el 25% de la població

Més de la meitat dels ingressats a la UCI de l'Hospital Germans Trias no estan vacunats, tot i que representen tan sols el 25% de la població. Entre els vacunats, la majoria fa més de sis mesos que van rebre la segona dosi de la vacuna. Actualment, el 76,7% de catalans estan vacunats amb la pauta completa. Ho han explicat en roda de premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i la cap de Servei de Medicina Intensiva d'aquest centre, Pilar Ricart.

Cabezas ha insistit en la importància de la vacunació si encara no s'ha iniciat i en les terceres dosis arran de la variant òmicron, que ha multiplicat uns contagis que es mantenen per sobre dels 30.000 a a les portes de la cavalcada de Reis. Cabezas ha subratllat que cal "millorar" la cobertura de la dosi de reforç dels vacunats amb Janssen (44% de les administrables).



El TSJC avala la pròrroga de les restriccions per 14 dies més

D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat prorrogar 14 dies més el toc de queda i la limitació de les trobades socials a deu persones, així com mantenir el límit al 70% d'aforament als actes religiosos i cerimònies civils, i requerir l'ús del certificat Covid en establiments com gimnasos i restaurants. El vistiplau del TSJC arriba després que el Govern registrés al tribunal dimarts les restriccions que afecten drets fonamentals. Tant el toc de queda com la limitació de trobades van entrar en vigor el 24 de desembre per dues setmanes i per tant requerien d'una pròrroga per seguir vigents.