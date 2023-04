La Mesa del Parlament habilita un sistema perquè Lluís Puig pugui votar de forma telemàtica

Lluís Puig podrà votar telemàticament al ple del Parlament de Catalunya. La Mesa ha aprovat habilitar un mecanisme per tal que els diputats puguin exercir el vot de forma telemàtica en situacions excepcionals.

L'òrgan ha donat llum verda a la mesura aquest dimarts a la tarda, gràcies a la majoria independentista d'ERC, Junts i CUP-NCG. Esquerra ha estat qui ha proposat el sistema, però el considera "transitori" mentre no es reforma el reglament de la cambra, tal com ells i els cupaires han demanat.

La mesura permetria així comptar el vot de l'exconseller de Cultura, ara exiliat a Bèlgica, després que el Tribunal Constitucional hagi tombat la possibilitat que el delegui en un altre membre del grup de Junts per Catalunya, com s'havia fet fins ara. En concret, votava delegant el seu vot en la portaveu del seu grup parlamentari, Mònica Sales, i a les comissions ho feia intervenint-hi per videoconferència.

De cara al ple que comença aquest dimecres, Puig haurà de demanar-ho amb antelació a la Mesa, si vol que es compti amb el seu vot. Aquesta s'haurà de reunir abans de la sessió plenària per decidir si li admet o no la petició, previsiblement a primera hora del matí.

Pla general de la reunió de la Mesa del Parlament. — Marta Sierra / ACN

El resultat serà que al ple s'hi comptaran els vots emesos a l'hemicicle i s'hi sumaran, en cas que n'hi hagi, els emesos telemàticament. Es tracta d'una situació que ja es va veure durant el mandat de Roger Torrent com a president del Parlament durant l'any 2020.

El diputat de la CUP-NCG Xavier Pellicer ha expressat en roda de premsa que aquesta pot ser una opció per mantenir els drets i deures de Lluís Puig. "És diputat de ple dret i ha de tenir dret a votar perquè els seus drets romanen intactes", ha apuntat Pellicer, que creu que cal buscar les maneres de "garantir-ne l'efectivitat".

Junts recrimina que es podia haver fet abans

Per la seva part, Junts ha recriminat a ERC que la seva proposta per permetre el vot telemàtic del diputat Lluís Puig ja es podia haver fet abans. "Valorem que rectifiquin", ha dit aquest dimarts a la tarda el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet.

Asseguren que ja feia "anys" que defensaven aquest mecanisme de votació: "Avui es constata que això que reclamàvem nosaltres és possible". A diferència d'ERC, Batet ha negat que sigui necessària una reforma del reglament per incorporar l'ús del vot telemàtic, però s'ha mostrat disposat a negociar-la.

El PSC demana fer marxa enrere

L'acord de la Mesa ha rebut el vot en contra dels dos membres del PSC, la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp, i el secretari primer, Ferran Pedret. Els socialistes han advertit que registraran dimecres al matí una petició de reconsideració perquè la Mesa es faci enrere.

I és que consideren que s'ha permès aquest vot telemàtic "transitori" per al cas concret de Puig, que contravé la jurisprudència del TC i consideren que no contribueix a defensar el prestigi del Parlament. Van ser precisament els socialistes qui van dur el cas de Puig al tribunal.

Imita el sistema pandèmic

Segons fons parlamentàries, el sistema aprovat imita el procediment que es va emprar durant els mesos més durs de la pandèmia de la Covid-19. En aquells moments, ja es permetia als diputats de votar a distància mitjançant una aplicació.

En aquesta ocasió, però, es farà per correu electrònic i la Mesa comprovarà la veracitat del vot i la identitat del diputat. Ho farà, per exemple, telefonant-li. Tot plegat, mentre s'estudia si recuperar aquest aplicatiu.

Caldrà que el diputat interessat sol·liciti abans de cada ple aquest vot a distància i exposi les raons per les quals s'hi vol acollir. Es tracta d'un sistema que s'ha fet servir al Parlament Europeu, destaquen les fonts.