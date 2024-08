Mig miler de veïns de Lloret de Mar es mobilitzen contra els actes incívics i el turisme "de borratxera"

Al voltant de mig miler de veïns i veïnes de Lloret de Mar (Selva) van concentrar-se aquest dissabte a la tarda davant l'ajuntament per denunciar els actes incívics i el turisme "de borratxera" que pateix el municipi sobretot a l'estiu. Lamenten que la gran afluència de turistes que rep Lloret no els permet estar tranquils ni sentir-se segurs.

"Estem cansats d'incivisme, d'inseguretat, de brutícia, de soroll... hi ha un malestar creixent entre la població de Lloret i avui diem prou", va explicar la portaveu de la plataforma veïnal Un altre Lloret és possible, Gràcia Ferrer, que va voler deixar clar que no estan "contra el turisme, ni contra els hotelers o l'oci nocturn", però sí que demanen que "es facin complir les ordenances de civisme".

La plataforma vol agrupar les queixes i fer un front comú per intentar canviar el tipus de turisme que rep el municipi, majoritàriament atret per l'oci nocturn. "Estem cansats d'incivisme, d'inseguretat, de brutícia i de soroll. Al centre de Lloret no es pot dormir a la nit perquè sempre hi ha gent que està de festa", va subratllar Gràcia Ferrer, que exposa que també senten inseguretat de nit i al matí.

Ferrer reconeix que "a Lloret sempre hi ha hagut festa", però lamenta que "ha anat creixent cada cop més i ja no s'aguanta". En concret, critica que els que s'hi desplacen atrets per l'oci nocturn "arrasen el poble de matinada" quan surten de les discoteques. "Es pensen que el carrer és un lavabo públic, la platja queda brutíssima, hi ha vidres trencats... i volem que tothom hi posi de la seva part", ha dit.

Un altre Lloret és possible

Creada fa tot just un mes, la plataforma va fer aquest dissabte "un cop de puny damunt la taula" amb el seu primer acte públic per denunciar que "ja n'hi ha prou". Els veïns i veïnes congregats davant l'ajuntament han reivindicat la necessitat d'acabar amb el "turisme de borratxera" i replantejar l'oferta turística de Lloret.

En aquest sentit, la plataforma ha exposat durant la lectura del manifest que cal "segmentar la tipologia de visitants per allunyar-se del turisme low cost, que sovint genera incivisme i inseguretat". "Volem que es deixi de vendre aquest turisme de festa, d'alcohol, de drogues i de sexe", ha exposat Ferrer, que ha reivindicat que, en comptes d'això, "cal potenciar la meravella d'entorn de Lloret i vendre un turisme cultural, de descans i de benestar".

Per aconseguir aquest canvi de model turístic que s'allunya de l'oci nocturn, la plataforma detalla una sèrie de canvis que considera cal aplicar al municipi. Entre aquesta hi ha "impulsar la diversificació econòmica per reduir la dependència del monocultiu turístic i l'especulació immobiliària", "reduir del nombre d'habitatges d'ús turístic i tancar els establiments il·legals" i "buscar solucions per acabar amb els locals comercials problemàtics i protegir la identitat cultural local".