Milers de ciclistes recorren Rubí per homenatjar els morts a les carreteres i exigir més seguretat

Milers de ciclistes d’arreu han desbordat aquest dissabte la ciutat de Rubí en una marxa reivindicativa per exigir més seguretat a les carreteres i, alhora, homenatjar els ciclistes del Club Ciclista Rubí morts en l’atropellament múltiple del 21 d’agost a Castellbisbal.

Els ciclistes lamenten que la via punitiva sigui l'única opció

Segons els organitzadors, almenys 4.000 bicicletes han rodat per la ciutat en aquest sentit record a Miguel Moya i Jaime de la Torre ple "d’indignació i impotència". El president de la Federació de Ciclisme de Catalunya, Joaquim Vilaplana, reclama canvis legislatius "contundents" per protegir la vida dels ciclistes: "Quantes morts més fan falta perquè hi hagi una reacció?". El col·lectiu lamenta que la via punitiva sigui l’única opció quan "ja s’ha fet tard" en l’educació.



Formació dels conductors, millora de les vies i compliment de penes són les demandes dels ciclistes per garantir la seva seguretat a les carreteres. El Servei Català de Trànsit començarà a provar un sistema de senyalització intel·ligent per detectar-los i instar els conductors de cotxes a reduir la velocitat.

La mort dels dos ciclistes ha tornat a posar de manifest la vulnerabilitat del cada vegada més nombrós col·lectiu ciclista quan surt a la carretera i han fet reaparèixer la demanda d'aplicació de mesures diverses per reduir situacions d'aquest tipus, que malauradament es repeteixen. En el que portem d'any, només a Catalunya ja han mort sis ciclistes víctimes d'atropellaments de cotxes.