Milers de dones omplen el centre de Barcelona en un clam contra les violències masclistes

Un any més, el centre de Barcelona s'ha omplert amb milers de persones -amb un marcat predomini de les dones-, que s'han manifestat coincidint amb el 25 de novembre, dia internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Organitzada per l'espai Novembre Feminista de l'associació Ca la Dona, la mobilització ha arrencat a dos quarts de set de la tarda, al Passeig de Gràcia en la confluència amb l'avinguda Diagonal, i l'ha recorregut fins a la Gran Via, on ha finalitzat. La marxa l'encapçalava una pancarta amb el lema "Ocupem juntes els carrers contra les violències masclistes" i, segons la dada de l'Ajuntament de Barcelona, ha reunit 3.000 persones.

Enmig d'un ambient festiu però a la vegada reivindicatiu, la manifestació ha congregat gent de totes les edats, entitats i personalitats polítiques i s'hi han pogut veure cartells, banderes violetes i pancartes amb proclames com ara "Si ens toquen a una ens toquen a totes", "Ens volem vives" o "Stop violències masclistes". A nivell polític hi havia dirigents d'ERC, PSC -com la ministra de Transports, Raquel Sánchez-, Junts o En Comú Podem.

Joves com la Belén Sanchís, del grup Poble Sec feminista, explicaven a l'ACN que havien acudit a la convocatòria per defensar "que les dones no tenen perquè aguantar tot tipus de violències masclistes que viuen en el seu dia a dia". I hi afegia: "És tremendament important que la gent surti al carrer, es manifesti, declari que no està d'acord, que estem juntes, que som moltes i que tenim una resposta, que estem organitzades, que estem mobilitzades i que no tolerarem aquest tipus de comportament".

Altres manifestants de més edat, com l'Anna i la Roser, consideraven que "falta molta conscienciació" amb el tema de la violència de gènere, i han lamentat que "encara hi ha partits polítics i molta gent que l'està negant, i és una evidència". "El masclisme continua, la violència continua. S'ha avançat però s'ha d'avançar molt més. Avui es denuncia més, però encara falta molt camí per córrer", afegien.