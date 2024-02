Milers de persones es mobilitzen a Catalunya en suport a Ucraïna i per demanar el final de la guerra

Més de 6.000 persones s'han mobilitzat a Catalunya aquest cap de setmana en suport d'Ucraïna i per reclamar el final de la guerra amb Rússia, coincidint amb el segon aniversari de l'inici del conflicte bèl·lic, que va iniciar el país presidit per Vladimir Putin amb la seva invasió. Barcelona, Girona o Guissona (Segarra) són algunes de les localitats que han acollit actes. El més massiu, amb uns 5.500 assistents, es va viure dissabte a la capital catalana, mentre que a Guissona l'acció s'ha produït aquest diumenge, amb una concentració a la qual han acudit unes 300 persones.

Una nombrosa representació de la comunitat ucraïnesa que viu a la localitat segarrenca ha assistit a l'acte d0aquest diumenge al migdia, a més de veïns i autoritats. Durant la mobilització s'han cantat diverses cançons tradicionals d'Ucraïna i s'han sentit crits de suport i aplaudiments dedicats a les víctimes del conflicte bèl·lic.

La localitat segarrenca va arribar a acollir més de 300 refugiats en les setmanes posteriors a l'esclat de la guerra. D'aquests, encara n'hi viuen uns 90, molts dels quals tenen feina i han pogut refer els seus "projectes de vida i familiars", segons ha dit el seu alcalde, Jaume Ars.

El coordinador de l'associació ucraïnesa de Guissona i comarca, Mykola Grynkiv, assegura que la comunitat d'aquest país que resideix a la localitat segarrenca viu "amb molta preocupació" la guerra i els efectes que pot tenir entre els seus familiars o amics "que estan a l'exèrcit o sota el bombardeig rus". En aquest sentit, ha explicat que l'entitat continua recaptant donatius per enviar-los a Ucraïna, a banda de continuar ajudant els refugiats. Ja des d'abans de l'inici de la guerra, més de 1.000 ucraïnesos vivien a Guissona.

Les mobilitzacions de dissabte

Pel que fa a dissabte, a Barcelona la mobilització convocada per la comunitat ucraïnesa va reunir unes 5.500 persones. Els assistents van fer clams a favor de la pau, d'agraïment a l'acollida oferta als refugiats i crides a boicotejar "el diner rus". A la plaça de Catalunya s'hi va fer lectura d'un manifest que reclama als governs que proporcionin "tots els tipus d'ajuda possibles" a Ucraïna perquè pugui defensar-se i, també, que es trenquin col·laboracions amb empreses i negocis russos, i es confisquin i transfereixin a Ucraïna tots els actius russos en països tercers.

"Barcelona amb Ucraïna" ha clamat perquè la guerra, "intolerable", s'acabi el més aviat possible. La manifestació va iniciar-se al passeig de Gràcia i va culminar a la plaça de Catalunya. Els organitzadors van agrair a totes les institucions de la ciutat, de Catalunya, la resta de l'Estat i de la UE l'ajuda prestada i que se segueix donant al seu país, així com als milions d'ucraïnesos temporalment desplaçats.

L'esdeveniment va comptar amb la participació del Cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Artem Vorobyov. El cònsol va recordar que Ucraïna pateix "l'agressió de Rússia" des de fa molts anys, però que aquesta s'ha intensificat els darrers dos anys amb l'esclat d'una guerra a "gran escala". En aquest sentit, va insistir que per continuar plantant cara necessita dues coses: resistència i ajuda militar. "La primera l'hem demostrat, però necessitem que els nostres aliats ens donin suport", ha afegit, "no volem cedir el nostre territori ni volem sumar més morts".

Finalment, unes 200 persones van congregar-se aquest dissabte a les set de la tarda a la plaça del Vi de Girona per demanar un alto el foc a totes les guerres. Ho van fer al voltant d'un símbol de la pau fet amb espelmes i coincidint amb el segon aniversari de l'esclat de la guerra a Ucraïna. "Actualment, hi ha 33 conflictes bèl·lics oberts arreu del món i 108 escenaris de tensió que poden acabar amb conflictes", va avisar Albert Quintana, membre del col·lectiu Aturem les Guerres. L'acte el van organitzar conjuntament aquest col·lectiu amb la Coordinadora d'ONG Solidàries i l'associació d'alumnes per la pau UAP!.