El millor bar del món està a Barcelona, segons un rànquing mundial

La cocteleria Sips de Barcelona ha aconseguit aquest dimarts la primera posició del rànquing mundial World's 50 Best Bars 2023. Està ubicada al número 108 del carrer Muntaner de la capital catalana, en ple barri de l'Eixample, i regentat per Simone Caporale i Marc Álvarez. Sips -que en anglès vol dir glop- també ha estat reconegut com el millor bar d'Europa.

L'any passat ja es va situar en la tercera posició del rànquing mundial, juntament amb el també barceloní bar Paradiso, que després d'estar tot el 2022 liderant la llista, enguany cau fins el quart lloc.

Sips va obrir l'any 2021. "La decoració de color rosa i verd pastís de Sips fa que sigui un lloc accessible a primera hora del vespre que passa fàcilment amb la llum esvaïda a un refugi fosc i sensual, tot i que aquest és el concepte de bar modern, amb un bar a l'illa com a escenari per mostrar tècniques pioneres darrere de moltes de les meravelloses creacions", expliquen els organitzadors.



Sips encapçala la llista del World's 50 Best Bars 2023, seguida de Double Chicken Please de Nova York i Handshake Speakeasy de Mèxic, en segona i tercera posició, respectivament.

La cocteleria Paradiso, situada al carrer Rere Palau de Barcelona, cau fins al quart lloc. Forma part del Grup Confiteria i té divuit establiments a la ciutat de Barcelona, com La Confiteria (al carrer Sant Pau), el bar Muy Buenas, i el Cafè del Centre.