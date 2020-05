La crisi de la Covid-19 ha provocat que, ara més que mai, tinguem més cura de la nostra higiene personal. Aquesta preocupació també ha creat diferents versions sobre quines són les millors formes per evitar el contagi del coronavirus, i si hi ha una en la qual coincideixen diferents organitzacions, des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) fins el Ministeri de Sanitat, és el rentat de mans. En el dia internacional de la higiene de mans, la infermera de control d'infeccions de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Engràcia Fernandez Piqueras assegura a Públic que "és millor rentar-se les mans que no pas portar guants". En aquest sentit, l'experta lamenta que les persones que els utilitzen "tenen la falsa seguretat que no passa res". Ara bé, si alguna persona els utilitzés, Fernandez remarca amb contundència que reutilitzar-los "és un perill".

Fernandez, que treballa a un dels hospitals de referència de Catalunya des de fa cinc anys i mig, confirma que el rentat de mans "ens protegeix i protegeix els altres". Insisteix en que és la mesura més senzilla i eficaç, tant com per prevenir les infeccions com per evitar la contaminació de les superfícies. La infermera recorda que L'OMS va llençar el 2005 un repte el qual emfatitzava que unes mans netes són una atenció segura. "Des de fa molt temps els hospitals ja sabem que s'han de rentar les mans, l'OMS té uns moments previs a tocar el pacient i també hi ha unes tècniques per rentar-se les mans", explica.

El 80% de les malalties transmissibles es contagien mitjançant el contacte

D'altra banda, la població no està tan conscienciada sobre la importància de la higiene de mans. "Les nostres mans són el vehicle de les infeccions. El 80% de les malalties transmissibles es contagien mitjançant el contacte. Els gèrmens i els virus no només estan a l'hospital, també conviuen amb nosaltres", reforça l'experta. D'altra banda, la infermera considera que la pandèmia del coronavirus servirà per fer entendre la importància d'aquesta mesura. Tot i això, admet que les infermeres de control d'infecció han d'estar insistint constantment perquè si no "la gent baixa la guàrdia".

Malgrat que els professionals de l'hospital reben cursos i formacions, el personal d'infermeria d'infeccions recorda a cada unitat les mesures d'higiene i l'hi fa observacions per millorar les seves pràctiques. "No estem en un 100% del compliment d'higiene de mans, però jo crec que cap hospital està en un 100%", detalla. D'altra banda, assegura que a l'hospital no diferencien entre malalts infecciosos i qualsevol altre pacient que no tingui una malaltia infecciosa: tothom s'ha de rentar les mans. "Els productes de solució hidroalcohòlica estan en cada punt d'atenció al pacient, per tenir-lo a l'abast de tothom", explica.

Aquests 2020 s'ha convertit en l'any en el qual la importància d'una bona higiene de mans s'ha traslladat dels hospitals a tota la població. Tot i això, el doctor Semmelweis el segle XIX ja va demostrar que a partir d'aquesta mesura es disminuïa la mortalitat de les dones que acabaven de parir. En aquell moment la neteja es feia a partir de clorur de calci, no d'aigua i sabó. "Això va quedar oblidat, però arriba un moment en el qual algú s'adona que això salva vides", afirma. "Si abans de tocar un pacient o una superfície et rentes les mans, aquests microorganismes no passen d'un costat a l'altre. Les mans són el vehicle de portar microorganismes perquè nosaltres som de tocar tot", desenvolupa.

"Últimament estem veient molts guants pel carrer, i els professionals del control d'infeccions ens posem les mans al cap"

Ara bé, no tothom té els mateixos recursos i pot rentar-se les mans amb aigua i sabó. No tothom té una casa i un sostre on protegir-se del coronavirus. "La persona que viu al carrer no acostuma a tenir una font on rentar-se amb aigua i sabó, sempre poden anar a algun alberg però no és fàcil perquè les solucions hidroalcohòliques tampoc estan a l'abast d'aquestes persones", lamenta. Això sí: l'experta remarca que la solució no són els guants. "Últimament estem veient molts guants pel carrer, i els professionals del control d'infeccions ens posem les mans al cap", adverteix.

Les expertes en malalties infeccioses del Sant Pau no són partidàries de portar guants. En l'àmbit hospitalari, per exemple, els fan servir però en moments determinats. Abans de posar-se'ls, fan una higiene de mans. Quan se'ls treuen, també. La part de fora és la més contaminada, i no s'ha de tocar. El problema és saber-ho fer bé i no contaminar-se. "Quan tu et poses els guants, ho vas tocant tot i els guants es contaminen. Com els portes no penses que pugui ser perillós tocar-te la mascareta o tocar-te un ull", remarca. "Jo vaig en metro i no porto guants, i quan surto em rento les mans amb el gel hidroalcohòlic", conclou.