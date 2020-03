Joaquín López Contreras: "L’epidèmia a Catalunya està evolucionant amb una pendent molt alta"

La pandèmia del coronavirus s'estén a una velocitat que ni tan sols el cap clínic de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Joaquín López Contreras, s'esperava. "Teníem un pla de contingència, però ens estem trobant amb colls d'ampolla com el desproveïment de mascaretes o alcohol", ha reconegut a Públic. "És un factor d'estrès, de generació de por als professionals. No vaig comptar amb una situació d'alarma social que ha provocat que ens quedéssim amb molt poc material", ha explicado el doctor, qui ha apuntat que a l'inici de l'epidèmia

"Jo quan vaig veure el que estava passant la Xina mai vaig pensar que fos una grip, però d'aquí a pensar que és la fi del món hi ha un troç bastant important", ha valorat. "Si ens posem nerviosos, haurem de fer tot el necessari per a tranquil·litzar-nos perquè la nostra conducta sigui l'adequada, i això és un cercle viciós que és molt pitjor", ha insistit.

El que sabem (de moment) del coronavirus

Per intentar frenar la histèria col·lectiva sobre el coronavirus, López Contreras insisteix que "ja sabem moltes coses del Covid-19", encara que puntualitza que amb aquesta malaltia "no podem parlar amb seguretat". Algunes de les migcerteses que tenim al respecte és que no hi ha transmissió vertical (de mare a fill a través de l'embaràs o el part), té un percentatge de complicacions severes (de necessitat cures intensives) del 5 o 6% i una mortalitat que en principi està sota l'1%, segons ha indicat el cap clínic de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Pau.

En aquest sentit, les taxes de mortalitat varien segons el país i el mes. Segons ell, hi ha diversos factors que podrien explicar aquesta modificació en el percentatge: la possible variació del virus, la resposta dels sistemes sanitaris o el grau de coneixement adquirit que ha permès planificar millor l'atenció sanitària. No ha afirmat res de forma contundent, ja que el doctor ha insistit que no hi ha "respostes fixes" amb el Covid19.

També destaca la mitjana de transmissió està entre quatre i cinc dies, però s'estableix una quarantena d'uns 14 dies per seguretat. "Si la majoria dels pacients presenten els símptomes entre el quart i cinquè dia, poso catorze dies [de quarantena], perquè hi ha persones a qui els hi apareix més tard. Si agafo 14 dies, estic tenint en compte al 99% de la població i això és una mesura de seguretat per evitar nous contagis", ha especificat. D'altra banda, explica que els estudis més recents indiquen que hi ha nou dies de convalescència (de replicació viral), mentre que a l'inici s'esperava que els símptomes durarien fins a tres setmanes.

Les dificultats de l'atenció mèdica en plena crisi

En el cas de Catalunya, on hi ha 903 contagis i 12 morts per coronavirus, el doctor ha alertat que l'epidèmia "està evolucionant amb una pendent molt alta", ja que hi ha hagut "un augment molt important dels casos molt ràpid". Tot i que desconeix quan frenarà la corba de contagis, ha afirmat que té "esperances no científiques". En aquest sentit, l'expert té en compte que els virus de malalties respiratòries tenen un comportament estacional, el que implica que baixa el seu efecte en els mesos més càlids, encara que reconeix que el Covid19 aguanta "acceptablement bé les temperatures altes". "Si només fos per les temperatures, no tindríem esperances que a l'estiu fos millor, però els rajos ultraviolats, la ventilació, el no confinar-nos tant potser ajudaria a la reducció del contagi", ha augurat.

També ha reconegut que frenar el virus és "molt complicat", i per tant, la prioritat dels metges és que no vagi "a les velocitats de vertigen que està anant". És per això que ha valorat positivament el semiconfinament anunciat pel Govern espanyol a través de l'Estat d'alarma i el confinament de la Conca d'Òdena, perquè el virus "es propagui més lentament i el personal sanitari podrà aguantar." "L'extensió de l'epidèmia és important, però la velocitat de l'epidèmia en aquest moment ho és més", ha sentenciat. Encara que rebutja l'expressió col·lapse, López ha confirmat que els hospitals estan en una situació "tremendament complexa i difícil per als professionals i per als pacients".



Encara que l'expert pot atendre als pacients, ha afirmat que els torns són molt més llargs, que atendre a sospitosos de tenir Covid19 exigeix un sobreesforç físic de protegir-se, i que tot això genera més esgotament. A més, fer circuits diferenciats entre els pacients que poden ser contagiosos suposa lluitar pels mateixos recursos que els d'un "pacient normal". "Estan competint pel mateix recurs amb unes velocitats d'atenció que són més lentes de l'habitual", ha lamentat.

Per tal d'evitar un col·lapse als centres sanitaris, ha insistit que les persones prenguin les mesures indicades pels polítics i pels sanitaris. "No pots anar a veure a la teva mare estant constipat ara mateix, perquè potser és coronavirus, li pots contagiar a ella i pot tenir una mala evolució", ha alertat. Així i tot, ha insistit que una gran part dels malalts tenen una evolució benigna (tos, febre, dolors musculars). En aquest sentit, ha recordat persones infectades amb símptomes lleus hi hauran d'estar en una habitació individual, utilitzar un lavabo diferent de la resta dels membres de la casa, i si només n'hi ha, fer-lo servir en moments diferents. "Per moure's per la casa han de posar-se una mascareta i respectar la distància de dos metres", ha puntualitzat.



Sobre la utilització per part de l'Estat o de les Comunitats autònomes dels centres sanitaris privats, ha considerat que "qualsevol augment dels recursos que es pugui fer per atendre els pacients, benvingut sigui!". Tot i que prefereix no valorar les mesures, ha puntualitzat que si es poden augmentar espais, respiradors, persones i es pot donar servei als ciutadans des de llocs on teoria no estava pensat que es donés, "benvingut sigui!". "Fins i tot els hotels, que crec que poden ser una opció per als pacients lleus", ha valorat en relació amb els hotels que han ofert les seves habitacions per allotjar pacients amb coronavirus.