Miquel Buch torna a la Generalitat per dirigir-hi l'obra pública

L'exconseller d'Interior Miquel Buch retorna a la Generalitat. Ho farà com a nou president de l'empresa pública Infraestructures.cat en substitució de Joan Jaume Oms, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat a l'ACN fonts properes a l'exconseller. Infraestructures.cat és l'empresa pública que s'encarrega de tota l'obra impulsada per Generalitat i que depèn del Departament d'Economia i Hisenda, encapçalat per Jaume Giró.



Precisament, aquest dilluns, es va fer públic que la Fiscalia demana per a Buch (JxCat) sis anys de presó per prevaricació i malversació de fons públics per nomenar assessor un agent dels Mossos que feia d'escorta a Carles Puigdemont. El ministeri públic també sol·licita 4,5 anys de presó per al policia en qüestió, Carles Escolà, que també va ser assessor en sistemes de seguretat.



Buch va ser cessat l'estiu passat com a conseller d'Interior per l'aleshores president, Quim Torra, en la crisi de govern després que es posés en dubte l'actuació dels Mossos d'Esquadra en protestes com la posterior a la sentència de l'1-O. El seu substitut va ser Miquel Sàmper, que va ocupar el càrrec fins al nomenament del nou Govern. En aquella crisi de Govern també van ser cessats la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

Abans de ser conseller, Buch va ocupar l'alcaldia de Premià de Mar (Maresme) durant una dècada (2007-2017) i també va ser president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), càrrecs que va abandonar poc abans de les eleccions del 21 de desembre del 2017. Les darreres setmanes el seu era un dels noms que havia sonat com a futur president del Port de Barcelona, un dels càrrecs que encara no se sap qui ocuparà, ja que es dona per fet que Mercè Conesa no seguirà al capdavant de l'ens.