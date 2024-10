Miquel Calçada i Sergi Sol entraran al futur Consell d'Administració de la Corporació de RTVE

El periodista i presentador Miquel Calçada (Mikimoto) i el periodista Sergi Sol han estat proposats pel Consell d'Administració de la Corporació de RTVE. El primer ha estat proposat per Junts i va ser candidat de Junts pel Sí al Parlament i de CDC al Senat per Barcelona, mentre el segon ha estat proposta per Esquerra i estat cap de comunicació dels republicans. Una modificació legal aprovada aquest dimecres permetrà que tirin endavant els noms per majoria absoluta: ha comptat amb els vots de PSOE, Sumar, Podem, PNB, Junts i ERC.



El Ple del Congrés ha convalidat un decret llei que modifica la legislació de RTVE, amb l'objectiu de desbloquejar la situació en què es troba l'ens per la falta d'acord entre el PP i el PSOE per renovar-ne la cúpula. També es proposa Esther de la Mata, Paloma del Río, Mercedes de Pablos, Rosa León, José Pablo López, María Teresa Martín, Mariano Muniesa, Angélica Rubio i María Roncesvalles. Els candidats han de passar primer per comissió i després es votarà al ple del Congrés.



El text canvia el mètode d'elecció dels consellers de la corporació. Com fins ara, es farà per majoria de dos terços de cadascuna de les cambres, però en cas de no assolir-se en una primera votació s'obre la possibilitat que s'elegeixin per majoria absoluta, de manera que no caldrien els vots del PP.

Mesos d'incertesa a RTVE

Concepción Cascajosa va ser nomenada el passat mes de març presidenta interina d'RTVE durant un període de sis mesos. Quan es va nomenar aquesta figura al març, els consells d'informatius de TVE i RNE havien demanat als partits del Congrés, a través d'un comunicat, que posessin fi a la situació de "desgovern i d'incertesa absoluta" de la ràdio i televisió públiques.