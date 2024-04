RTVE Catalunya reforça el català a la graella amb noms com Danae Boronat i novetats com Eurovisió

RTVE Catalunya reforça la presència del català a la seva graella amb un increment dels programes produïts a Sant Cugat del Vallès, tant de televisió com per internet i a la ràdio. Danae Boronat és la gran novetat de les tardes: per primer cop tindran un magazín propi a La 2, presentant L'altaveu. Destaquen també els noms de David Fernández i Nerea Sanfe, al capdavant del programa De carrer, que resseguirà diferents municipis de la geografia del país.

Una altra gran novetat és que per primer cop es podrà seguir la retransmissió del Festival d'Eurovisió del pròxim 11 de maig en català. Es tracta d'una emissió conjunta de Ràdio 4 i la televisió pública a través del sistema de so dual. Paral·lelament, el certamen serà protagonista d'un documental de producció pròpia: dirigit per Jero Rodríguez, Catalunya, 12 punts repassarà la presència d'artistes catalans al festival.

"La clau està a diversificar, tenim franges d'emissió mixtes i ara incorporem altres franges", ha apuntat el director del grup, Esteve Crespo, en la presentació d'aquest dimarts. Això suposa que s'aniran intercalant programes en català i en castellà, sobretot a la televisió i principalment a La 2. A La 1 s'aposta per incrementar el pes del català a través d'iniciatives com una segona pel·lícula en aquesta llengua els diumenges a la nit després de la que s'emet per a tot l'Estat.

La nova programació

La gran novetat de la programació és que Danae Boronat fa el salt a RTVE amb un magazín que s'estrenarà el 8 d'abril i que incorporarà estils de vida, tendències i anàlisi de l'actualitat. "Hi expliquem històries de gent normal, dels pobles i ciutats on passen coses, amb un to distès perquè la gent ho passi bé, és un plaer i un repte", ha detallat. Boronat assegura no tenir "cap espina clavada" per la no renovació del magazine nocturn que presentava a TV3, Zona Franca.

Els dissabtes duran a la graella de La 2 la producció Això no és Suècia, protagonitzada per Aina Clotet i Marcel Borràs, en què es tracta la dificultat de la maternitat i la paternitat. A continuació s'emetrà Farem el que podrem, amb què Gemma Nierga aborda la criança de la mà de personatges públics. La presentadora també seguirà al capdavant del matinal Cafè d'idees aquesta temporada i la següent, ha avançat Crespo.

Els diumenges seran de David Fernández i Nere Sanfe: De carrer s'estrenarà el 14 d'abril, amb una durada de 50 minuts i un total de 13 episodis enregistrats, a través dels quals els dos presentadors coneixeran detalls de pobles i ciutats de tota la geografia. Maria Gómez es manté al capdavant de Va de verd, el programa d'entrevistes Noms propis continua en antena amb Anna Cler, i Tània Sarrias seguirà presentant el programa cultural Punts de vista.

Nova aposta pel 'true crime'

D'altra banda, l'exdirector de RTVE Catalunya Oriol Nolis firma juntament amb Marta Català Codi 6, una aposta pel true crime (crims reals) en format pòdcast que es podrà escoltar a Ràdio 4 i a RTVE Àudio. Es tracta d'una sèrie de vuit episodis a través dels quals s'abordaran casos de persones desaparegudes, i que es podrà escoltar en català i castellà.