El mòbil de Roger Torrent va ser espiat mitjançant un programa informàtic al qual només poden accedir els estats

El mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, i el de 150 personalitats més haurien estat espiats durant l'any passat, segons revelen els diaris El País i The Guardian en una informació publicada conjuntament.

La informació fa referència a una investigació de la Universitat de Toronto, concretament un grup de ciberseguretat creat per aquesta institució acadèmica canadenca anomenat Citizen Lab que assenyala que la interceptació de les comunicacions de Torrent i la resta de personalitats s'hauria fet mitjançant un programa israelià anomenat Pegasus al qual només tenes accés els governs i forces de seguretat. Segons aquestes fonts, el telèfon de Torrent va ser atacat l'any passat i qui ho va fer va poder monitoritzar-ne l'activitat.

Des del president del Parlamet, que va ser informat que el seu telèfon havia patit aquesta intromissió irregular, s'apunta cap algun estament de l'Estat espanyol en l'autoria de l'espionatge, fet que negaria el Govern espanyol. La compra d'aquest tipus de programari està restringit i supeditat a clàusules de confidencialitat que no permet saber si el Govern espanyol l'ha adquirit.

Pegasus és un programa espia creat per l'empresa israeliana NSO que només està a l'abast de governs i que permet, entre altres coses, escoltar converses, llegir missatges, activar el control remot de la càmera i el micròfon del telèfon i fins i tot fer captures de pantalla. la seva utilització estaria restringida a usos per la lluita antiterrorista o de crim organitzat, amb permís judicial.

Segons les informacions publicades per El País hi ha evidències que algú va vigilar l'activitat del mòbil del president del Parlament i que fins i tot va esborrar i manipular missatges. Tot això coincidint amb el període en què Torrent va haver de declarar com a testimoni davant del Suprem durant el judici del Procés.

També van ser víctimes de Pegasus l'exdiputada de la CUP exiliada a Suïssa Anna Gabriel i un membre de l'ANC Jordi Domingo. L'advocat de Gabriel, Olivier Peter, explica en una piulada de Twitter que "Gabriel va rebre una notificació de Whatsapp que informava que el seu mòbil podia estar hackejat". De la mateixa manera, el lletrat subratlla que si es prova l'espionatge "s'emprendran accions". Per la seva banda, Domingo explica a El País que va rebre una trucada de l'investigador de Citizen Lab Johsn Scott l'octubre de 2019 per informar de que el seu mòbil havia estat hackejat.