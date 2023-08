La mobilitat a Montjuïc durant els partits del Barça: busos llançadora, més transport públic i restringit el privat

El FC Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona insisteixen amb el transport públic, la bici i l'accés a peu pel desplaçament d'aficionats als partits del club a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, mentre es fan les obres al Camp Nou. La principal afectació implicarà la restricció de l'accés en vehicle privat a les zones més properes a l'estadi, amb un dispositiu que arrencarà tres hores abans del partit.



Per als partits del primer equip de futbol durant aquest període de traspàs, s'habilitaran dues línies de busos llançadora des de plaça d'Espanya i Fira 2, per als aficionats que vagin al partit. Estarà en marxa dues hores abans del partit i acabarà una hora i mitja després de la seva finalització, i durant la prèvia preveuen portar 4.000 persones per hora. D'altra banda, entre altres mesures, també es reforçarà el servei de Metro i el funicular de Montjuïc, amb una major freqüència a les línies L1, L2, L3, L8, L10 Sud, a més d'altres línies d'FGC.



Club i Ajuntament han detallat aquest divendres les línies mestres del Pla de Mobilitat conjunt, amb un dispositiu que arrencarà tres hores abans de cada partit, i finalitzarà una hora i mitja després del matx. Des d'aquell moment no es podrà circular amb vehicles de quatre rodes als entorns de l'estadi, i caldrà acreditació per circular per l'Anella Olímpica.



D'altra banda, l'Ajuntament també preveu habilitar zones d'aparcament per a motos, amb espai per a 3.500 vehicles als entorns del carrer de Font i Quer, Can Valero, Tarongers i el passeig del Migdia. En aquest cas, les motos no requeriran acreditació per accedir-hi, i podran utilitzar l'aparcament fins que estigui complet.



Intervenció del director de l’Àrea de Sostenibilitat del FC Barcelona, Jordi Portabella durant la presentació del Pla de Mobilitat pels partits del club a Montjuïc. — ACN

Amb motiu de les obres en l'Spotify Camp Nou, el FC Barcelona jugarà els partits a Montjuïc, des d'aquest mes d'agost i fins al novembre del 2024. Això suposarà que els dies de partit, l'afluència de persones que es desplacin a l'estadi impactarà sobre la mobilitat del Parc de Montjuïc. El Pla de Mobilitat tindrà un cost global de 5.899.100 euros, dels quals el club n'assumeix 3.321.100 i el consistori barceloní la resta: gairebé 2,6 milions.



Controls d'accés

El dispositiu especial de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra instal·larà uns quinze controls per limitar aquest accés de vehicles de motor privats, que no podran accedir a la zona 0, més proper a l'estadi. Pel que fa a la zona 1, la més propera a l'anella olímpica, només hi podran accedir els vehicles acreditats pel club o els ciutadans que vagin als equipaments de la muntanya, també acreditats. Els veïns de Can Clos i el Polvorí tindrà garantit l'aparcament, ja que l'àrea verda serà exclusiva per a ells en dies de partit.



Accés a peu i amb bici

Pel que fa a l'accés a peu, el FC Barcelona assegura que les escales mecàniques estaran sempre en funcionament, i que n'assumirà el cost de manteniment. El temps que es pot trigar anant a peu des de la plaça d'Espanya fins a l'Estadi és d'entre 10 i 20 minuts.

A més, es farà un nou carril bici entre l'agost i el setembre, que anirà de plaça d'Espanya fins a l'avinguda Miramar, amb nous aparcaments. I a partir del 2023 es preveuen vuit noves estacions de Bicing a les proximitats de l'estadi de Montjuïc.