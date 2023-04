Les claus del trasllat del Barça a Montjuïc: així afectarà els abonats

No hi haurà abonats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Així de clara ha estat la vicepresidenta institucional del Barça, Maria Elena Fort, que confirmant el FC Barcelona deixarà de banda el sistema d'abonaments mentre jugui la temporada vinent a Montjuïc, arran de les obres del Camp Nou i l'Espai Barça.

"Hi ha una suspensió de la condició d'abonat de l'Spotify Camp Nou. Tots els socis comencen de zero. No existeixen drets adquirits previs", ha detallat la responsable. Això no obstant, els abonats tindran "preferència", segons ha explicat en roda de premsa, acompanyada del director de l'àrea de sostenibilitat Jordi Portabella.

En concret, els abonats i abonades al Camp Nou tindran preferència per demanar assistir als partits a l'Estadi Lluís Companys. Tindran premi aquells que hagin assistit a un mínim del 85% dels partits de la temporada actual, que gaudiran de 48 hores d'exclusivitat per demanar la localitat.

El club ha presentat aquesta tarda el pla de trasllat de la campanya vinent a Estadi Olímpic Lluís Companys, on l'aforament serà menor als 55.000 espectadors del recinte, a causa de motius de visibilitat. En concret, seran 49.472 les localitats disponibles, una xifra substancialment inferior a la del Camp Nou, al voltant de la meitat.

No obstant això, de totes aquestes, només 40.103 seients tenen una visibilitat total, mentre 9.369 seran comercialitzables però tindran visibilitat reduïda. També hi ha 2.716 localitats amb visibilitat molt reduïda (40% a 80%), mentre fins a 2.179 tenen visibilitat nul·la (0% a 20%).

Entrades partit a partit

Aquells abonats que vulguin aprofitar la preferència per assistir als partits ho podran fer a través d'un formulari, que seguirà un sistema similar al que es va implementar durant la pandèmia del coronavirus. A partir del dia 2 de maig, podran d'omplir-lo al web del club indicant si volen tenir el dret d'assistir als partits de l'Estadi Olímpic Lluís Companys o si hi renuncien.

En cas que les sol·licituds superin el nombre de localitats disponibles, es realitzarà un sorteig. A més, tampoc s'utilitzarà el sistema de seient lliure, i tampoc es preveuen abonaments d'aparcament.

Important: la inscripció per l'entrada serà partit a partit. El comprador del passi haurà de sol·licitar cada partit que vol assistir-hi, a través de l'App de Socis o a través del lloc web. Si no ho fa, el club no li assignarà localitat i no hi podrà anar.

Pel que fa als preus de les entrades per als abonats, Fort ha explicat que estan calculats en una forquilla d'entre 25 i 60 euros per partit. Aquells socis que decideixin anar a Montjuïc a través del formulari, però, pagaran el cost de tota l'anualitat. Serà en una forquilla dels 723 euros als gols (506 euros les localitats de visibilitat reduïda), fins als 1.738 euros a tribuna.

Caldrà sortir abans de casa

Pel que fa a la mobilitat en els dies de partits, el director de l'àrea de sostenibilitat, Jordi Portabella, ha apuntat com a primera recomanació "sortir abans de casa" per anar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. "Tant en el desplaçament fins a la corona de la muntanya, com dins de la muntanya fins a l'Estadi Lluís Companys, s'emplearà més temps", ha detallat el responsable de l'àrea.

Segons les dades del FC Barcelona, un 24,6% dels abonats preveuen anar a Montjuïc en cotxe, mentre un 19,3% ho farien en moto. Pel que fa al transport públic, un 20,2% optaria pel metro i un 12,4% es decantaria pel bus. Només un 6,7% preveu anar-hi a peu.

"Volem omplir l'Estadi Olímpic Lluís Companys", ha insistit Fort, avançant que s'habilitarà una fanzone i es faran diverses activitats al voltant de l'espai. L'objectiu es "facilitar l'accés més esglaonat" a l'estadi. "I que tinguem la possibilitat de passar més estona allà, també de gaudir de la muntanya de Montjuïc i la ciutat", ha apuntat la responsable.

L'acord del FC Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona pel Pla de Mobilitat implica una inversió econòmica de 5.899.100 euros. El club en pagarà 3.321.100, dels quals 1.867.100 es destinen a la inversió i 1.454.000 al manteniment.