Les obres al Camp Nou començaran al juny i el Barça jugarà la temporada 23/24 a l'Estadi Lluís Companys

El FC Barcelona començarà les obres del Camp Nou al juny, quan acabi la temporada esportiva, i jugarà a l'Estadi Lluís Companys la temporada 2023/2024, a Montjuïc. Llavors es farà el gruix de les obres de rehabilitació del camp. Així ho recull l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el club anunciat aquest dijous per donar impuls a la transformació de l'Espai Barça.

El consistori ja ha aprovat la concessió de la llicència d'obres

El consistori ja ha aprovat la concessió de la llicència d'obres per a la reforma i ampliació del Camp Nou i properament tramitarà modificacions al projecte inicial per fer-lo més sostenible i innovador. En paral·lel, les dues parts estan treballant les condicions del trasllat a l'Estadi Lluís Companys, a Montjuïc, i la coresponsabilitat del club amb les despeses associades.

Els treballs es concentraran a la primera i a la segona graderia, en l’àmbit tecnològic, en l’entorn de l’Estadi, i en la urbanització exterior, segons ha informat el club en un comunicat. Dins del Camp s'enderrocarà l’estructura addicional del gol sud on s’ubicava el Centre Mèdic i també es faran obres de restauració, anticarbonatació i impermeabilització de les graderies, així com acabats estructurals i la millora i renovació dels sistemes de retransmissió.



La tercera graderia s'enderrocarà l’estiu del 2023, més tard del que estava previst, degut a "la incertesa de preus" generada per la inflació i la guerra a Ucraïna. Està previst que les obres finalitzin durant la temporada 2025/26. També està prevista la reurbanització del carrer Menéndez i Pelayo i l’inici dels tràmits i dels treballs d’enderrocament de l’edifici propietat del club a la Travessera de les Corts (l’antic Picadero).

Aforament reduït durant les obres

D’aquesta manera, segons el calendari previst, durant la temporada 2022/23 es faran obres compatibilitzant-les amb presència d’abonats i públic al Camp Nou; la temporada 2023/24 es desenvoluparan el gruix d’obres tot l’any, desplaçant l’activitat a Montjuïc; la temporada 2024/25 es faran obres a l’Estadi, compatibles amb activitat esportiva i aforament d’un 50% aproximadament; i durant la temporada 2025/26 es culminaran les obres.