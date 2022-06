El Barça confirma que jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada 2023-2024 per les obres al Camp Nou

Ja és oficial. El FC Barcelona jugarà a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, durant la temporada 2023-2024 per les obres de reforma del Camp Nou. L'anunci l'han fet aquest dimarts el matí el president de l'entitat, Joan Laporta, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. Laporta ha agraït a les autoritats municipals la predisposició per a la cessió de l'equipament esportiu.

Abandonar temporalment el seu estadi, però, no li sortirà gratis al Barça, que haurà d'assumir un cost d'entre 15 i 20 milions. La raó és que caldrà adequar les instal·lacions per tal d'adaptar-la a les actuals normatives de la Lliga i la Champions, el que suposarà modernitzar els vestidors, el serveis o sala de premsa, a més de millorar els accessos a Montjuïc i fer-hi un aparcament intern, entre d'altres.

Concretament, la partida per a les millores en mobilitat i accessibilitat a l'estadi serà de 7,2 milions, dels quals el 64% -4,6 milions- els assumirà el club esportiu i la resta -2,6 milions- l'Ajuntament. Segons Collboni, "l'Ajuntament només haurà d'accelerar les inversions que ja tenia planificades".



En concret, es reforçaran els serveis del Funicular, s’habilitaran llançadores de bus des dels principals accessos en transport públic (Plaça Espanya, L9 o Estació de Sants) fins a l’Estadi Olímpic i es potenciarà l’arribada dels socis amb els autocars de les diferents penyes. En cas que fos necessari per l’horari del partit, també està previst ampliar l’horari del servei del metro. Totes les despeses derivades del reforç del transport públic seran sufragades pel club, així com els serveis extraordinaris de manteniment i seguretat.



Per tal de fomentar la mobilitat sostenible a la muntanya també s’habilitarà un carril bici entre Plaça Espanya i Miramar, 3 estacions de Bicing, així com també aparcaments per a bicicletes.

Sistema rotatori entre els abonats

Com que l'Estadi Olímpic té menys capacitat que el Camp Nou i ni tan sols pot acollir alhora tots els abonats del Barça -uns 84.000-, el que farà el club és establir "de manera democràtica" un sistema rotatori entre els socis que vulguin assistir als partits, segons ha explicat Laporta. Paral·lelament s'avançarà en les obres de remodelació del Camp Nou, que aquella temporada 23-24 viuran els treballs més important, però que s'haurien d'allargar fins el 2024.

El Barça gaudirà de l'Estadi Olímpic els dies partit del primer equip masculí, així com en les preparacions prèvies i posteriors a les jornades, però la instal·lació seguirà acolllint altres esdeveniments.