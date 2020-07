La mobilització física de la Diada serà davant de 100 edificis estatals

Les mobilitzacions per la Diada d'enguany combinaran una part virtual i una part física. Aquesta darrera, que serà descentralitzada, es farà davant d'edificis estatals. Sota el doble lema "El deure de construir un futur millor" i "El dret a ser independents", l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) proposen celebrar-la amb aquest doble format perquè es pugui adaptar a la situació sanitària del moment. A nivell presencial, aposten per diferents concentracions davant d'edificis estatals, entre els quals les oficines de l'Agència Tributària, de la Seguretat Social i del servei públic d'ocupació (SEPE). En concret, la convocatòria es farà a 100 seus d'aquests organismes estatals, repartides en 60 municipis. També fan una crida a la mobilització virtual, "de caràcter solidari", que servirà per recaptar fons per la Covid-19.

Mauri: "Hi ha moltíssimes persones perseguides per la justícia. Hem de seguir lluitant"

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha destacat que la mobilització enguany serà "absolutament diferent" a les d'anys anteriors degut a la crisi sanitària, econòmica i social. "Això ens obliga a prendre mesures excepcionals i contemplar escenaris diversos", ha apuntat. Així, el format s'adaptarà a la situació del moment, i les organitzacions contemplen també adaptar-la si hi hagués confinament, així com diversificar les manifestacions segons la situació de cada municipi. Paluzie ha destacat que l'acció davant d'edificis estatals vol posar de manifest que la independència de Catalunya serviria per fer una gestió pròpia dels recursos i, també, de la crisi sanitària.



El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha recordat que la independència es tracta "d'un projecte massiu, ampli i transversal, amb drets i deures", tal com vol reflectir el lema, que en un pla teòric està més o menys permès per l'Estat però a la pràctica és perseguit. "Hi ha moltíssimes persones perseguides per la justícia, empresonades. Hem de seguir lluitant i per això és imprescindible seguir mobilitzant-nos", ha dit.



Pel que fa a l'acció virtual, les entitats aposten perquè la ciutadania accedeixi a una plataforma web per crear una "gran xarxa virtual" que mostri els vincles entre la ciutadania i les entitats del territori.