La Model viurà sis jornades dedicades a recordar Puig Antich en el 50è aniversari del seu assassinat

El proper 2 de març es compliran 50 anys de l'assassinat del militant antifeixista i membre del Moviment Ibèric d'Alliberament (MIL, per les sigles en castellà) Salvador Puig Antich a mans del règim franquista a la presó Model. Mig segle de la darrera execució pel sistema del garrot vil al territori espanyol que va despertar consciència política i una gran onada de mobilitzacions populars.

En aquesta data tan assenyalada i amb la voluntat d'honrar i reivindicar la seva figura, la Model acollirà durant sis jornades ―fins al 7 de març― un conjunt d'actes de memòria democràtica que comptaran amb la participació de més de 30 personalitats de diferents àmbits.



En la presentació de la iniciativa a la mateixa Model, un dels principals artífexs de les jornades "Puig Antich. El compromís vigent 1974-2024", Jaume Roures, ha detallat en què consistiran cadascun dels actes previstos i ha assegurat que "no només" volien "parlar d'en Salvador", sinó de les lluites que va aixecar i que encara avui estan vigents. Ha fet menció al genocidi que s'està vivint a Gaza i al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, qui fa anys que està "al corredor de la mort" per "explicar allò que passa i incomodar al poder".

També han intervingut a la presentació el periodista i moderador de les jornades, David Fernàndez; la regidora de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona; Raquel Gil, les germanes de Salvador, Merçona i Montse Puig Antich, i el cineasta i director del film Salvador (Puig Antich), Manuel Huerga. Aquest últim ha fet un clam a "despertar la dormida general" que hi ha a la societat. "Què estan fent els joves que estigui a l'altura del que va fer Salvador? El conformisme d'ara és preocupant", ha assegurat aquest dimecres.



Sis jornades de reflexió i memòria democràtica

La iniciativa arrencarà el diumenge 2 de març a les 19h, amb la inauguració d'El compromís vigent, una mostra comissariada per Antxón Gómez i Lluís Arcarazo i el disseny gràfic de Maria Corte. Per entendre una mica millor què va viure Puig Antich durant la seva encarceració a la Model, es recrearà el panòptic, els locutoris, la cel·la 443 i la sala de paqueteria on es va executar "aquest símbol de lluita per les llibertats democràtiques", tal com l'ha descrit la regidora Raquel Gil.

En aquest mateix vespre, David Fernàndez conversarà telemàticament a la quarta galeria amb José Mujica, expres polític i president de l'Uruguai del 2010 al 2015. Amb la repressió, la pena de mort i el compromís polític sobre la taula, també hi participaran la historiadora Anna Sallés i el sindicalista Carles Vallejo, tots dos presos polítics durant la dictadura, i Juan Diego Botto, actor i dramaturg que va portar als escenaris Una noche sin luna, una obra sobre l'execució de Lorca. L'acte finalitzarà amb el recital del poema Puig Antich de Vicent Andrés Estellés per part del poeta Eduard Fernández.

L'endemà, el 3 de març, a la mateixa hora, es connectarà la música amb la lluita política en un acte que comptarà amb Lluís Llach, Anita Tijoux i Borja Penalba. Per endegar la setmana, la Model acollirà tota una sèrie autors i periodistes que han dedicat part de la seva vida a rememorar la figura de Puig Antich. Dilluns hi participaran els periodistes Francesc Escribano, Laura Restrepo, Núria Cadenes i l'autor de Salvador Puig Antich, cas obert, Jordi Panyella. Clausurarà l'acte una performance del poeta David Castillo i l'historiador Ferran Aisa.

Sota el títol "Teatre de combat", la jornada del dimarts 5 de març girarà al voltant de l'altra figura que va ser executada per garrot vil gairebé a la mateixa hora que Puig Antich a la presó de Tarragona, Georg Michael Weizel, conegut com a Heinz Chez. David Fernàndez, l'actor Ferran Rañé, l'escriptor Jordi Coca, l'actriu i dramaturga Berta Prieto i el director Sergi Belbel reflexionaran sonre l'obra La torna i el grup de teatre Els Joglars.

El 6 de març s'abordarà l'aspecte judicial amb Francesc Caminal, un dels advocats que va defensar Salvador; la penalista Olga de la Cruz; el catedràtic en Dret Constitucional Xavier Arbós; lʼadvocat de la família Puig Antich, Sebastià Martínez Ramos; i lʼadvocada dʼIrídia Sònia Olivella. En aquesta mateix jornada també es hi participaran el pianista de jazz Albert Marquès i lʼactivista afroamericà Keith LaMar, qui, des de fa trenta anys, espera al corredor de la mort de la presó dʼOhio l'hora de la seva execució. Tots dos interpretaran, connectats a través d'Internet, peces de Freedom First. En la presentació, Jaume Roures ha explicat que recuperarà una "incògnita permanent": "Les noves legislacions permetran que algun dia es revoqui la condemna a Puig Antich?"

Finalment, per clausurar la iniciativa, es projectarà la pel·lícula Salvador (Puig Antich), de Manuel Huerga. Altres cineastes els acompanyaran per parlar sobre el compromís cinematogràfic seran el director i guionista Fernando León de Aranoa, la directora palestina Najwa Najjar i la directora catalana Belén Funes.

Amb motiu del 50è aniversari de l'assassinat de Puig Antich, la Universitat Autònoma de Barcelona (22 de febrer, 12h), la Universitat Pompeu Fabra (26 de febrer, 18:30h), la Universitat de Barcelona (28 de febrer, 18h) i la Filmoteca de Catalunya (1 de març, 20h) també projectaran el film de Huerga.

Trobareu tota la informació al web de la iniciativa.