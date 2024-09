El Molino obrirà les portes el 27 d'octubre amb una programació musical amb una capacitat de 250 persones

El Molino obrirà les portes el 27 d'octubre amb una programació musical amb jazz, cançó d'autor, folk, flamenc i rumba, actuacions còmiques i una oferta gastronòmica. Entre els primers noms anunciats hi ha Donald Harrisson, Marala, Fatomauta Diawara i Eliades Ochoa. L'espai, amb una capacitat de 250 persones, tindrà una programació de dimecres a diumenge amb tres sessions cada dia i com ha explicat Jordi Herreruela, propietari de Barcelona Events Musicals, s'hi podrà sopar i beure.

Paral·lelament, en l'acte, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que les obres de rehabilitació del Teatre Arnau començaran el primer trimestre del 2025 i es preveu que durin dos anys i la seva obertura sigui el 2026 o 2027. La sala del Paral·lel és de propietat municipal des del juliol del 2021, quan l'Ajuntament va comprar l'edifici per 6,2 milions.

Barcelona Events Musicals, organitzadora del Festival Cruïlla entre altres esdeveniments, gestionarà El Molino amb la complicitat de diversos agents musicals de la ciutat. Així es va aprovar la concessió a mitjans de juny en comissió del govern municipal. Es preveu una durada de quatre anys a partir de la formalització del contracte, que es podrà amplia per acord d'ambdues parts, amb pròrrogues anuals fins a un màxim de quatre anys més.

Obert el 1910, el teatre va ser un espai referent del Paral·lel de Barcelona durant bona part del segle XX, però va tancar les portes el 1997. 13 anys més tard, el 2010, reobriria, però la nova etapa tot just s'allargaria fins el 2013 i el 2016 l'immoble es posaria a la venda, una operació que no es concretaria fins a la compra per part del consistori.