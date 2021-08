"És molt difícil per a mi, no estava preparat per acomiadar-me perquè estava convençut que continuaria a casa meva"

Leo Messi ha protagonitzat aquest diumenge una emotiva compareixença a l'Auditori del FC barcelona davant un gran nombre de mitjans de comunicació i els principals jugadors del primer equip del Barça per donar explicacions de la seva marxa del club on ha militat tota la seva vida i per acomiadar-se de l'afició que va omplir els accessos al Camp Nou.

«No sé si el Barça ha fet tot el possible per a què em quedi, jo sí»

"No sé si podré parlar. Estic bloquejat. És molt difícil això per a mi, després de tots aquests anys. No estava preparat. L'any passat, quan es va formar tot l'embolic, estava preparat, però aquest any no. Estava convençut que continuaria a casa meva ", ha declarat un Messi que no va poder evitar les llàgrimes des del primer minut.



En aquest sentit, ha recalcat que tant ell com la seva família sempre van sobreposar el "benestar" a els diners. "Volíem estar a casa, a Barcelona. Avui em toca acomiadar-me de tot això. Tinc tota la vida aquí, vaig arribar sent molt petit. Després de 21 anys, me'n vaig amb la meva dona, i amb tres fills catalans i argentins. No puc estar-ne més orgullós . Després d'uns anys fora, tornarem a casa nostra", ha apuntat. Sobre els motius de la seva marxa Messi ha estat taxatiu: «No sé si el Barça ha fet tot el possible per a què em quedi, jo sí».

"Ho he donat tot per aquest club i aquesta samarreta"

"Vull agrair a tots els companys la seva ajuda" ha afegit el crac blaugrana. "Sempre he intentat treballar amb humilitat, amb respecte, i espero que això sigui el que quedi de mi, a més de la sort que vaig tenir de venir aquí. He passat moltes coses boniques, també dolentes, però això m'ha fet créixer i ser la persona que sóc avui. Ho he donat tot per aquest club i aquesta samarreta. Agraeixo l'afecte de la gent i m'hagués agradat acomiadar-me amb l'afició al camp, haver escoltat una última ovació. però me'n vaig d'aquest club sense veure-ho", va dir. "Tant de bo pugui tornar en algun moment, i aportar allò que pugui perquè aquest club continuï sent el millor de el món", ha afirmat.

Dijous passat, el FC Barcelona va anunciar per sorpresa que el crac argentí no seguiria lligat al club a causa d'"obstacles econòmics i estructurals", per la normativa de la lliga espanyola que imposa un límit salarial als clubs que no permet encaixar el sou de Messi.



El Barça va explicar que havia arribat a un acord amb Messi, però que aquestes traves fan que el jugador abandoni el club de tota la seva vida, on va debutar en el primer equip el 2004 tot i que jugava des de molt abans després de la seva arribada a el club en les categories inferiors .