El món del cinema s'acomiada d'Agustí Villaronga a Barcelona

Després una gala dels Premis Gaudí emotiva per la mort hores abans d'Agustí Villaronga als 69 anys, aquest dimarts al migdia s'ha celebrat una cerimònia de comiat al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. Prop de 200 persones, entre les quals hi havia cares ben conegudes del cinema i la cultura catalana i espanyola, amics, familiars i també les màximes autoritats de Catalunya i les Illes, els presidents Pere Aragonès i Francina Armengol, han donat l'últim adéu al cineasta mallorquí.

La cerimònia de comiat ha estat laica i senzilla. Una gran fotografia en blanc i negre del realitzador ha presidit la sala on s'ha dut a terme l'acte, on ha sonat la música de la banda sonora d'un dels darrers films de Villaronga, El ventre del mar. La directora Rosa Vergés ha estat la mestra de cerimònies i ha anat introduint els diversos oradors -Blanca Portillo, Nora Navas, Roger Casamajor, Marisa Paredes, Jaume Ripoll i Isona Passola- que han dedicat paraules al director de Pa Negre.

Familiars, amics i companys de professió

La presidenta i l'expresidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell i Isona Passola, respectivament; el fundador de Filmin Jaume Ripoll; el productor Tono Folguera; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el director J. Bayona i el director de la Filmoteca, Esteve Riambau, són només algunes de les personalitats del món del cinema i la cultura que han acompanyat la família en l'acte d'adéu al cineasta mallorquí.

El nombrós grup d'amics i companys que han anat fins al Tanatori, i el to dels qui han parlat han evidenciat, a parer d'Isona Passola, "la gran relació de l'Agustí amb els seus amics i el tracte absolutament delicat" que els hi va dispensar en vida. "Un dia amb ell era com tres mesos amb una altra persona. Era molt intens: estimava molt fort, dirigia molt fort, tot era molt de veritat", hi afegia Nora Navas, una de les protagonistes del gran èxit de Villaronga Pa negre.



El president Aragonès ha destacat que les pel·lícules de Villaronga "van posar a l'abast del gran públic" versions cinematogràfiques de grans obres de la literatura catalana.