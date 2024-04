Mor als 88 anys el ginecòleg Santiago Dexeus, pioner en tècniques de reproducció assistida

El doctor Santiago Dexeus Trias de Bes ha mort aquest divendres als 88 anys. L'eminent ginecòleg fou cofundador del centre mèdic Women's de Barcelona i ha estat membre de la saga familiar catalana i espanyola més rellevant metges especialitzats en ginecologia.

Nascut a Barcelona el 22 de juliol del 1935, es va llicenciar a la Facultat de Medicina d'aquesta ciutat el 1959. Al llarg de la seva extensa vida professional va ser protagonista de grans fites científiques "que han transformat l'especialitat", recorda el centre mèdic en una comunicació compartida a les xarxes socials.

En aquest sentit, els avenços van des del diagnòstic precoç del càncer, la colposcòpia, la cirurgia oncològica, la primera laparoscòpia ginecològica o la mastologia. Serà recordat per ser pioner en la defensa del dret de la dona a l'ús de la píndola anticonceptiva i de les tècniques de reproducció assistida, com la fecundació in vitro.

També va ser director del Departament d'Oncologia de l'Institut de la Materinat de Barcelona i el 1973 va fundar amb el seu germà Josep Maria Dexeus l'Institut Universitari Dexeus, del qual va ser director fins al 2004. Durant la seva trajectòria ha rebut diverses distincions, entre les quals figuren la Medalla d'Or al mèrit a la feina del Govern, la Creu de Sant Jordi i la Medalla President Macià.

"Agraïm el seu gran lliurament a la Medicina i els avenços aconseguits en Ginecologia i Obstetrícia. Volem expressar els nostres màxims condols a tota la seva família i preguem que es respecti la seva intimitat", ha demanat el centre Women's.