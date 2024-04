Mor Joan Guerrero als 84 anys, un fotoperiodista amb gran compromís social

El fotoperiodista Joan Guerrero ha mort aquest dimecres a l'edat de 84 anys. Recordat com un home honest i compromès socialment, ha estat considerat pels seus col·legues de professió com un "mestre de fotoperiodistes". Va col·laborar amb els diaris El País, Diario de Barcelona, El Periódico de Catalunya, El Observador i Grama.

Al llarg de la seva trajectòria, va fer reportatges fotogràfics per tota Amèrica Llatina, per l'Equador, Nicaragua, el Salvador i el Brasil, on va cooperar amb el religiós Pere Casaldàliga. Guerrero també va realitzar una cinquantena d'exposicions col·lectives i individuals, i va publicar nombrosos llibres de fotografia.

Nascut a Tarifa (Cadis) el 21 de març de 1940, residia des de feia anys a Santa Coloma de Gramenet, ciutat on va arribar als 20 anys i on es va establir. Després de treballar a diferents oficis, va iniciar col·laboracions a la revista Grama, l'any 1969. Havia explicat que les seves primeres fotografies les va fer a Tarifa amb una capsa de llumins que va transformar en una càmera fosca.

El seu treball va ser reconegut amb el Premi Gollut a la trajectòria fotogràfica (2019); el Premi Singladura d'Òmnium Cultural (2018) en reconeixement de la trajectòria de persones que contribueixen de "manera notable" a la vida cultural; la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de la Ciutat de Barcelona (2009) i el premi Ciutat de Santa Coloma (1998). Quan li va entregar la medalla barcelonina, el consistori va destacar el fort compromís social de la seva obra, "retratant la situació de les capes més pobres de la societat".

Un fotògraf dels marges

Sempre va destacar la seva mirada als marges, ja fos a Santa Coloma, a barris com la Mina o el Raval, o a diferents països llatinoamericans. Juntament amb l'escriptor de Sant Adrià de Besòs Javier Pérez Andújar va engegar el 2014 el llibre Milagro a Barcelona, on tots dos van unir les seves respectives visions sobre el fenomen de la nova immigració al segle XXI i el seu impacte a l'extraradi barceloní.

Quan es va presentar fa deu anys el documental La caja de cerillas realitzat pel fotògraf de La Vanguardia David Airob, Guerrero va deixar clar que amb la càmera el primer que cal ser és "persona, i després fotògraf": "Així és com s'aconsegueix captar fotografies que tenen ànima, vida i cor". Airob ha lamentat la mort d'un amic, "un dels millors fotògrafs i millor persona".



Al juny de l'any passat, 67 fotògrafs van participar en l'exposició Guerrer@s a l'Escola Industrial de Barcelona, un homenatge solidari al fotògraf, que també volia documentar la "complexa situació actual". Van voler que l'exposició i el llibre que es va publicar fossin "un reflex dels valors ètics, fotogràfics i solidaris que ens ha transmès l'obra i la vida de Joan Guerrero". Hi van participar Emilio Morenatti, Sandra Balsells, Samuel Aranda o Kim Manresa, entre altres.