Mor l'exlehendakari José Antonio Ardanza als 82 anys

El lehendakari José Antonio Ardanza ha mort als 82 anys a casa seva a Urdaibai. Es tracta de la persona que ha ostentat el càrrec durant més anys: concretament des del 1985 fins al 1999 al capdavant del PNB, un total de més de 14 anys. Ardanza va inaugurar els acords transversals entre el seu partit i el PSE, i va impulsar el pacte d'Ajuria Enea per aïllar políticament als que legitimaven la violència, enmig de l'època més dura d'ETA.

Nascut a la localitat biscaïna d'Elorrio el 1941, va estudiar Dret a la universitat bilbaïna de Deusto, i va treballar durant anys com a assessor legal a la Caixa Laboral. El 1979 va fer el salt a la política, per exercir d'alcalde a Arrasate (Guipúscoa), menttre el 1983 va passar a ser diputat general del territori guipuscoà. El 1985 va ser designat nou president del Govern basc, després de l'escissió d'Eusko Alkartasuna del PNB i la dimissió del llavors lehendakari Carlos Garaikoetxea.

Ardanza es va retirar de la primera línia política a les eleccions del 1999, quan el va substituir com a candidat del PNB Juan José Ibarretxe, el seu company de partit i vicelehendakari del seu executiu. Un cop retirat de la política, va assumir la presidència de la companyia de telecomunicacions Euskaltel, càrrec que va deixar el 2011.

Les reaccions a la mort

Des del PNB han destacat a través de la xarxa social X que era una "bona persona, honest, pacifista i patriòtic". "Rebem aquesta notícia amb gran dolor i tristesa. Els homes i les dones que formem EAJ-PNB volem fer arribar el nostre condol a la seva dona i als seus fills", afegeix el partit.

⚫️⚫️⚫️



José Antonio Ardanza Garro gaur zendu da, Kanalan, etxean. Min eta atsekabe handiz hartzen dugu berri hau. EAJ-PNV osatzen dugun gizon eta emakumeok gure doluminak luzatu nahi dizkiegu bere emazteari, Mari Glori Urtiaga, alaba-semeari, Nagore eta Aitor, eta familia… pic.twitter.com/5soIhB2pgk — EAJ-PNV (@eajpnv) April 8, 2024

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha definit Ardanza com "un referent polític i institucional de primer ordre" que "va treballar sense descans per la pau i la convivència". "El seu llegat és un exemple de lliurament i compromís amb la societat basca per a totes les persones que assumim una responsabilitat pública", ha escrit Urkullu a les xarxes socials.