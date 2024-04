Comença la campanya electoral que podria posar fi a l'hegemonia del PNB a Euskadi

El compte enrere oficial cap a les eleccions basques ja ha començat. Al capvespre d'un dijous amb temperatures estiuenques, els partits polítics que aspiren a conquistar escons al Parlament autonòmic han iniciat una campanya que podria desembocar en una circumstància històrica: l'hegemonia del PNB està avui en perill.



Imanol Pradales, candidat de la formació nacionalista a lehendakari i veí de Portugalete (Biscaia), ha obert la seva primera campanya com a cap de cartell nacionalista a Gasteiz, ciutat on li agradaria passar la major part del temps després del 21 d'abril.

Allà hi ha la seu del Govern basc, ocupada pel PNB durant les últimes quatre dècades amb l'excepció de la legislatura que va transcórrer entre el 2009 i el 2012, quan el PSE, recolzat pel PP i amb el mapa polític alterat per la il·legalització de l'esquerra abertzale, va situar Patxi López al capdavant de l'Executiu autonòmic.



Avui el PNB té el PSE d'aliat, però li preocupa EH Bildu. La coalició sobiranista, que porta Pello Otxandiano de candidat i que ha obert la seva campanya també a Gasteiz, parteix amb serioses probabilitats de disputar a Pradales el primer lloc a les urnes, cosa que suposaria una fita en la política basca.

"Res tornarà a ser igual a partir del 22 d'abril", va afirmar el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, a l'acte d'arrencada. "Tots volíem arribar a aquest moment i ara toca empènyer-ho", va remarcar.



L'esquerra sobiranista farà una campanya enfocada precisament en aquest missatge, amb què intentarà animar l'electorat progressista sobre les possibilitats reals d'aconseguir un canvi polític al tauler basc.

"Assaltar les institucions"

El PNB busca contrarestar aquesta amenaça amb missatges dirigits a advertir sobre la "incertesa" que conté votar EH Bildu. "El 21 d'abril ens juguem el nostre futur", va afirmar. Va cridar a triar "entre dos models, un que encarna "mesures i solucions concretes" i un altre que amaga "una agenda oculta", o fins i tot entre "llibertat" o "imposició i control".



"Hem de despertar la societat basca, explicar-li que el nostre benestar actual està en joc, que tot el que s'ha construït es pot esquerdar", va afirmar des de l'escenari. En aquesta línia discursiva, Pradales ha sostingut que la ciutadania haurà d'optar "entre un futur millor o un futur pitjor per a Euskadi".

L'actual lehendakari, Iñigo Urkullu, portava preparat un discurs encara més dur que el de Pradales. En la seva intervenció va acusar EH Bildu de "criticar-ho tot, exercir d'ariet, amagar-se darrere de tota vaga, encoratjar la crispació, posar pals a la roda". "Els pot el seu objectiu d'assaltar el poder i desallotjar de les institucions el PNB més que no pas treballar per tota la societat basca", va afirmar.

La clau socialista

Els peneuvistes confien a tornar a comptar amb el PSE com a soci clau per mantenir-se al capdavant del Govern basc. El candidat socialista, Eneko Andueza, reivindica precisament que el seu partit tornarà a ser indispensable per a la formació del proper govern, encara que no per això evita alguna pulla cap als seus aliats preferents.



En un acte celebrat a Bilbao amb la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, Andueza va reivindicar que aquest dijous ha començat "una campanya determinant per a la ciutadania basca". "Ens juguem tenir un govern progressista que posi polítiques socials o un govern centrat única i exclusivament en allò identitari", va afirmar.

El PSE rebrà dissabte a Gasteiz a Pedro Sánchez, qui en una setmana tornarà al País Basc per participar en un altre míting, en aquest cas a Donostia. El seu rival número u a Madrid, Alberto Núñez Feijóo, se li avançarà unes hores: el líder del PP serà aquest divendres, també a Gasteiz, per intentar animar la campanya dels conservadors.



A l'espera de Feijóo, el PP basc ha llançat la seva campanya a l'Hotel Catalonia de Bilbao, on el seu candidat a lehendakari, Javier de Andrés, va entreveure un "quatripartit" entre PNB, PSE, Bildu i Podem, "quatre partits que porten a la mateixa òrbita, governant i votant junts".

La butxaca del PNB

Mentrestant, l'esquerra confederal, dividida en dues, va obrir les seves campanyes respectives a l'Aquarium de Donostia i el Palau Euskalduna de Bilbao, escenaris elegits per Sumar i Elkarrekin Podemos-Alianza Verde respectivament.



L'exministra d'Igualtat, Irene Montero, va estar a l'acte de Bilbao, on va reivindicar la necessitat d'un Govern d'esquerres a Euskadi. "El vot a Elkarrekin Podemos-Alianza Verde és l'únic que no acabarà a la butxaca del PNB", va afirmar. "Hi ha moltíssimes basques que no volen que segueixi governant el PNB", va remarcar.

"El PNB diu que és nacionalista, però només respon als interessos de les oligarquies i les multinacionals", va dir Montero en un altre moment de la seva intervenció.



Sumar, que comptarà dissabte amb la presència de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Gasteiz, va obrir la campanya amb intervencions dels caps de llista a aquestes eleccions. La seva candidata a lehendakari, Alba García, va cridar a votar Sumar a les eleccions basques perquè "és el futur". "El nostre projecte polític va de què visquem millor", va afirmar.