Urkullu convoca les eleccions basques pel pròxim 21 d'abril

El lehendakari basc, Íñigo Urkullu, ha anunciat aquest dijous que les eleccions al parlament d'Euskadi se celebraran el diumenge 21 d'abril. Urkullu, que ha comunicat públicament la data en una compareixença després d'una reunió del seu govern, no repetirà com a candidat del PNB.

De fet, els nacionalistes bascos van escollir el passat novembre el seu nou cap de cartell per aquests comicis: Imanol Pradales. També estrenen candidat EH Bildu, amb Pello Otxandiano, el Partit Socialista, amb Eneko Andueza, i el PP, amb Javier de Andrés.

Urkullu, que és lehendakari des del 2012, serà substituït com a cap de llista per decisió del seu partit, el PNB, que ha comprovat com patia un creixent desgast electoral i com, elecció rere elecció, EH Bildu li retallava distància.

Totes les enquestes indiquen que els comicis seran molt ajustats i que la lluita entre el PNB i EH Bildu per ser primer força serà aferrissada. De fet, si no hi ha un resultat clar seran els pactes postelectorals el que decidiran qui és el nou lehendakari, un fet que dona avantatge a Pradales, ja que el PSE ha insistit que no pensa pactar amb l'esquerra abertzale.

El PNB és, amb molta claredat, el partit hegemònic en la històries de les eleccions al Parlament basc, ja que sempre ha estat la força més votada i amb més escons -amb l'excepció del 1986, quan va obtenir més vots però menys escons que el Partit Socialista, després de patir l'escissió d'Eusko Alkartasuna-.