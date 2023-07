Moviments i entitats socials criden a votar per evitar un govern PP-Vox que lamini drets

Davant els pronòstics per les eleccions de diumenge i l'onada reaccionària global que afecta l'Estat, no són pocs els moviments i entitats socials a Catalunya que han fet una crida a votar i mobilitzar-se per evitar un govern de PP i Vox que lamini drets.

Reclamen una "resistència col·lectiva" en cas que PP i Vox assoleixin el poder

Amb l'objectiu comú de frenar l'avenç de la ultradreta i els retrocessos socials, sindicats, col·lectius LGTBI+, ecologistes, pensionistes, antiracistes i el tercer sector s'han pronunciat en els últims dies per organitzar una "resistència col·lectiva" en cas que PP i Vox assoleixin el poder.

Contra els col·lectius minoritzats

37 entitats han impulsat el manifest Barrem el pas al feixisme, que qualifica "d'altament preocupant" l'escenari actual, en què PP i Vox podrien accedir al poder després de les eleccions de diumenge.



Situen en cinc eixos l'amenaça de les polítiques propugnades per aquests dos partits: "l'atac" a les condicions materials dels treballadors, el retrocés en drets de les dones i LGTBI+, l'aprofundiment de la minorització de les nacions perifèriques, el racisme, el negacionisme climàtic i la censura.

Col·lectius universitaris també s'han unit per reclamar que es lluiti contra el feixisme

"Fem una crida a la societat catalana a la mobilització per aturar la presa de poder polític del feixisme i organitzar la resistència col·lectiva en cas de la seva victòria", expressen.



Aquestes entitats, entre les quals el Sindicat de Llogateres, Ecologistes en Acció, el Sindicat de Venedors Ambulants, l'Observatori contra l'Homofòbia o l'Ateneu Popular de Nou Barris, han convocat a manifestacions el mateix 23-J en cas que es confirmi la victòria dels dos partits. També signen Irídia, les PAH catalanes, Observatori DESC o Sodepau.



El manifest es va presentar en l'acte "Universitats Catalanes contra el feixisme", organitzat per col·lectius universitaris també preocupats per la deriva política, com Assemblea Feminista UB, Assemblea de Professorat Associat de la UAB, Doctorands en Lluita, End Fòssil Barcelona, Front d'Estudiants, MeToo UAB, Plataforma d'Associats UB, Assemblea de Professorat Reclamant UB, La Pública contra el Feixisme i Transformem UB.

La Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, una entitat que ja fa temps que alerta de l'ascens de Vox, signava també un comunicat pocs dies després de les municipals amb un missatge explícit. "No podem deixar que ens tornin a l'època del feixisme, amb els horrors que ja hem vist. Hem de lluitar de manera col·lectiva i unitària per defensar la democràcia i els drets per a tothom".

Els pensionistes també s'han unit per exigir que no es retrocedeixi en aquest dret. La Marea Pensionista reclama una pensió mínima de 1.080 euros i amb la vista posada al 23-J, l'entitat es mostra contrària a què "hi hagi un govern amb forces polítiques com Vox o el PP que propugnen obertament la reprivatització del sistema de pensions".

En una manifestació sobre la qual informa l'ACN, els pensionistes advertien que "surti el govern que surti, els bancs pressionaran perquè es retallin i privatitzin les pensions perquè és un negoci molt atractiu".



El moviment per l'habitatge també està molt alerta i, més enllà d'adherir-se al manifest mencionat, la PAH ha convocat una acció per "conscienciar" sobre la importància d'aquestes eleccions. "El proper 23-J moltes famílies amb problemes amb l'habitatge, d'hipoteca, lloguer, ocupació, etc., s'hi juguen molt", avancen.

LA PAH assenyala l'estratègia que la dreta i la ultradreta han desplegat amb el discurs sobre l'ocupació. "Fa anys que espanten la població amb discursos popularistes i agitant fantasmes", apunten. La criminalització de famílies que no poden pagar-se una llar segura n'és una de les conseqüències.



"Per experiència sabem que això amaga una voluntat de seguir mantenint l'habitatge com un bé de mercat amb què especular i no com el que és, un dret bàsic".



La Taula del Tercer Sector Social i la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya també han llançat una campanya conjunta per alertar dels retrocessos que comportaria un govern de PP i Vox. "Atura el retrocés, vota pels teus drets" fa una crida a un vot que "protegeixi els drets de les persones LGTBIQA+ que tants anys de lluita ha costat assolir".

Destaquen que aquests retrocessos ja s'estan veient amb la retirada de banderes LGTBI+ en edificis institucionals i la censura a produccions culturals feministes. El dret a l'avortament, el dret a una mort digna o el dret a la sanitat pública són altres dels que estan en el punt de mira d'un nou govern de dretes.



"Ens cal fer un front comú que s'oposi fermament a aquests discursos en auge i que tothom digui la seva a les urnes i pari l'avenç de l'extrema dreta", conclouen.