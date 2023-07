Díaz demana als catalans un suport massiu a Sumar per defensar el "diàleg" i la llengua

Amb la sensació que hi ha partit i que en cap cas es pot donar per fet que la suma de PP i Vox els permeti formar govern, Sumar En Comú Podem ha omplert la Farga de l'Hospitalet amb més de 2.000 persones en el seu míting central de cara a les eleccions generals de diumenge. La confluència d'esquerres ha reclamat una mobilització massiva als catalans per mantenir l'executiu amb el PSOE, en un clima més optimista que fa només uns dies, en part gràcies a l'èxit de Yolanda Díaz al debat de TVE de dimecres-. Conscient del que hi ha en joc més enllà de Barcelona, Díaz havia participat al migdia a un míting a Girona, on els Comuns volen retenir un diputat que, com el de Tarragona, pot ser decisiu el 23-J.

La líder de Sumar s'ha envolat exclusivament de dones -la cap de llista catalana, Aina Vidal, l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, l'eurodiputada Sira Rego, la presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, o la regidora local Laura Alzamora- i ha fet una encesa defensa de l'Estat espanyol com a "país de països", on la diversitat és una riquesa. En aquest sentit, ha reclamat als catalans que diumenge votin els Comuns per "defensar les nostres llengües", després de les primeres mesures contra el català que ja han aprovat -o anunciat- governs locals i autonòmics de PP i Vox.

Díaz també s'ha referit al conflicte polític i ha demanat que diumenge se surti a "votar el diàleg", amb la promesa d'impulsar la paralitzada taula de diàleg i que els catalans "d'una vegada per totes" puguin votar un "acord", perquè "d'això va la democràcia". En campanya, Díaz ha avançat que vol que aquesta votació sigui el 2024 i els Comuns defensen que a la taula s'hi abordin qüestions com el traspàs de Rodalies a la Generalitat o el model de gestió de l'aeroport del Prat, mentre que un hipotètic referèndum d'autodeterminació quedaria en un horitzó més llunyà.

Per a Díaz, un govern liderat per Feijóo i Abascal "tornaria a incendiar Catalunya"

Sobre el conflicte, Díaz ha afegit que un govern liderat per Feijóo i amb Abascal de vicepresident "tornaria a incendiar Catalunya" i ha reclamat "concentrar el vot en Sumar En Comú Podem", perquè si no és així, "la suma [amb el PSOE] no dona". Per a ella, el vot a la llista d'esquerres és el millor antídot per impedir l'arribada de l'extrema dreta al Govern espanyol. Finalment, també ha apel·lat a una mobilització en massa de les dones –"per dir als homes de Vox que no guanyaran"- i ha assegurat que Alberto Núñez Feijóo i el PP "estan nerviosos" i per això el candidat del partit conservador no va acudir al debat de TVE, perquè ara ja saben que "poden perdre les eleccions".

La "motomami" Colau

Ada Colau, fins fa un mes alcaldessa de Barcelona, ha estat rebuda amb una de les grans ovacions de l'acte i s'ha mostrat convençuda que diumenge "Catalunya serà decisiva", en uns comicis on la tria -a nivell estatal- serà "entre el bloc del retrocés, la barbàrie i la crispació, i el bloc del futur i de seguir avançant en drets i llibertats". Colau també s'ha referit al debat de TVE per assegurar que Feijóo no hi va anar "perquè tenia por a Yolanda Díaz, que és qui millor desmenteix les mentides de la dreta i l'extrema dreta".

A més, ha alertat que és un "home molt perillós; no només per la seva relació amb el narco [en referència a Marcial Dorado], també per les seves polítiques econòmiques, perquè vol privatitzar les pensions i serveis públics, i vol tornar atacar Catalunya". Com a contrast, ha assenyalat que Díaz serà una "reina de les bones, de les que escull el poble i ens representa, com Rosalía", perquè "ens cuida i ens protegeix" i s'ha proclamat com una de les seves "motomamis".

La cap de llista dels Comuns, Aina Vidal, ha recalcat que "el que vam veure al debat és que Pedro Sánchez no pot guanyar sense Yolanda Díaz, no poden guanyar sense Sumar, som la garantia de poder fer un país millor" i ha assegurat que el 23-J votar serà "un honor i un privilegi, perquè tenim el plaer de vèncer l'odi, el negacionisme, el masclisme, el racisme i totes les mentides de Feijóo. Si sortim totes a votar guanyarem nosaltres, no la dreta".

Sumar En Comú Podem tanca campanya aquest divendres amb un acte al matí a Tarragona i un míting final a Blanes (Girona), el que constata la importància que dona a aquestes dues províncies el 23-J.