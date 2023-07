Rufián: "No som responsables de les decisions del PSOE, som responsables d'algunes de les seves rectificacions"

La campanya encara la recta final i ERC ha desplegat tota la seva força en el seu acte central a Barcelona. La reivindicació del partit com l'"única esquerra catalana", les crítiques als seus principals rivals -PSC i Comuns- i la celebració dels èxits aconseguits, com els indults i la derogació de la sedició però també la revalorització de les pensions i la llei d'habitatge, han marcat un míting simbòlicament ubicat al Born.

Prop de 1.300 persones s'han congregat al Born

ERC encara aquests comicis amb diferents reptes, entre els quals el de frenar una davallada iniciada a les eleccions municipals, on va perdre prop de 300.000 vots, i de mobilitzar un independentisme temptat per l'abstenció.



Alhora, PSC i Comuns es perfilen com els seus principals rivals, a qui han titllat de "sucursalistes": "L'esquerra espanyola ha dimitit de fer d'esquerres. És més espanyola que mai".



Prop de 1.300 persones s'han apropat aquest dilluns al barri del Born per escoltar els caps de llista, el tàndem format per Gabriel Rufián i Teresa Jordà, i la cúpula del partit, entre els quals el president, Oriol Junqueras, la secretària general, Marta Rovira, el coordinador nacional i president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també el coordinador general d'Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, amb qui es presenten en coalició.



L'autodeterminació i la independència han estat tema transversal en un acte en què Junqueras ha anunciat que, més enllà de seguir anant de la mà amb Bildu per pujar les pensions, el Salari Mínim Interprofessional (SMI) o la Llei d'Universitats, Catalunya i Euskadi celebraran "el proper referèndum conjuntament".



Acte central d'ERC al Born, amb la secretària general del partit, Marta Rovira, a la pantalla. — Marc Puig / ERC / ACN

La tasca del partit en aquesta legislatura i en 90 anys

En unes intervencions centrades en reivindicar la tasca del partit per "defensar Catalunya", el lema de la campanya, han repassat la història del partit i també la tasca en aquesta legislatura, des de la lluita contra la repressió fins a la millora dels drets socials. "No som els únics que diem defensar Catalunya, però almenys per nosaltres no és un eslògan. És la nostra història", ha reblat Rufián en una de les poques crítiques subtils a Junts.

"No som els únics que diem defensar Catalunya, però almenys per nosaltres no és un eslògan"

El cap de llista ha reivindicat les negociacions amb el PSOE, que han conduït als indults i a la derogació de la sedició, entre d'altres, a través d'una taula de diàleg molt qüestionada des de fins i fora de Catalunya.



"Tot allò bo que ha passat en aquesta legislatura es deu a què l'independentisme d'esquerres català i basc han obligat el PSOE a fer-ho. No som responsables de les decisions del PSOE, som responsables d'algunes de les seves bones rectificacions", ha apuntat Rufián.



Les mencions als 92 anys d'història del partit, així com al president Companys i a la defensa de Catalunya amb les armes durant la Guerra Civil han estat també referències comunes en uns discursos sobre el combat a la dreta i la ultradreta.

"No ens fa cap por un govern de PP i Vox, ja han governat moltes vegades, l'única diferència és que ara van en candidatures separades", ha afirmat Junqueras.



Jordà ha alertat del "neofranquisme" que propugnen PP i Vox però també ha carregat contra un PSOE "que no només no té projecte per Catalunya sinó que contínuament li fa la traveta", sent-ne l'últim exemple la notícia que el Govern espanyol es planteja recórrer la llei catalana de sequera al Constitucional.



Dures crítiques a Sumar

Les crítiques al PSOE i a Sumar han aparegut en bona part dels discursos, sent Marta Rovira la que ha carregat més durament contra Yolanda Díaz. "Em pregunto on és Unidas Podemos, aquella esquerra que no es plegava davant la dreta espanyola. Avui es diu Sumar, amb una senyora, Yolanda Díaz, que es plega constantment", ha dit.

"Nosaltres tenim un únic amo, però n'hi ha que en tenen dos i sempre fan cas al segon"

Jordà també ha assenyalat els partits "sucursalistes" que estan "al cantó equivocat de la taula", tot i que s'ha mostrat menys dura contra un En Comú Podem amb qui han pactat projectes d'envergadura al Parlament, com els pressupostos. "Nosaltres tenim un únic amo, però n'hi ha que en tenen dos i sempre fan cas al segon", ha afegit Aragonès.



També han estat més d'una les crítiques als moviments que han apartat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, de les llistes de Sumar, i els republicans han reivindicat la tasca de defensa dels drets de les dones, en particular pel que fa a la salut sexual i reproductiva. "Yolanda Díaz resta a les feministes de veritat, les que s'han atrevit a posar la dona i el seu consentiment al centre de l'agenda política", ha conclòs Rovira.