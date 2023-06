ERC i Bildu es presentaran amb una llista conjunta al Senat el 23-J

ERC i Bildu aniran amb una llista conjunta al Senat a les eleccions generals. Sota el nom "Esquerres per la independència", la coalició neix després de la tasca coordinada que han fet els dos grups tant al Congrés com al Senat els últims quatre anys. Paral·lelament, això tanca del tot el debat sobre si els republicans es presentaran amb Junts a la Cambra alta.

L'acord culmina "una llarga història de col·laboració"

El president del partit, Oriol Junqueras, ha dit en unes declaracions als mitjans que l'objectiu és "defensar Catalunya" en uns comicis dels que Pere Aragonès ja va vaticinar que en sortirà un Govern PP-Vox. Ha afegit que l'acord culmina "una llarga història de col·laboració" amb Bildu, amb qui ja ha compartit grup al Senat durant aquesta legislatura.



Preguntat per com queda la "reunificació" de l'independentisme després d'aquesta notícia, Junqueras ha explicat que segueixen apostant per un acord programàtic amb Junts, a través del qual puguin incoporar punts comuns al programa electoral.

Suport extern al govern de Sánchez

En un comunicat, els dos grups apunten que han sigut "determinants" en una legislatura en què han actuat com a suport extern del govern de Pedro Sánchez.

El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacat que han estat "un mur de contenció de les dretes i dels seus plantejaments d'involució i recentralització". Otegi també etiqueta els dos partits com a "forces útils" que han sigut clau per tirar endavant lleis com la de l'habitatge, aprovada recentment.