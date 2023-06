Cimera d'urgència a Ginebra per abordar la "reunificació" de l'independentisme

Cimera d'ERC i Junts a Ginebra per negociar la "reunificació" independentista. Segons ha pogut saber Públic, les cúpules dels dos partits es van reunir aquest divendres per analitzar els resultats de les eleccions municipals i "convertir-los en una oportunitat" per reconstruir les confiances entre els partits independentistes. La divisió que atravessa el moviment des de fa anys s'ha traduït en una desmobilització de l'electorat.

Traduir els mals resultats en una oportunitat per reconstruir confiances, l'objectiu

Concretament, es van reunir a Suïssa la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el president del grup parlamentari, Oriol Jové, i el vicesecretari general de coordinació interna, Oriol López, amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, el president del grup parlamentari, Albert Batet, i el secretari de Política Municipal, David Saldoni.



Segons fonts de les delegacions negociadores "es tracta d'una reunió que té la voluntat d'analitzar els resultats de les eleccions i convertir-los en una oportunitat per a un camí de reconstrucció de les confiances del moviment independentista".

Els mals resultats de l'independentisme a les eleccions municipals han obligat els partits a fer un cop de timó per intentar almenys no perdre més suports de cara a les imminents eleccions generals del 23-J.

Priorització d'aliances independentistes al món local

Segons fonts de la direcció d'ERC, "hi ha una oportunitat clara i una voluntat explícita d'ERC de traduir l'actual escenari post-electoral i d'avantsala de les eleccions generals en una reconstrucció de les confiances malmeses". Les mateixes fonts indiquen que la reunió persegueix "la priorització d'enteses independentistes en el món local tant als ajuntaments com als consells comarcals i a les diputacions".



També es va parlar de les opcions perquè aquesta unificació independentista es traslladi als comicis del 23 de juliol i a l'acció política a Madrid. No es van concretar opcions però fer una llista unitària independentista, almenys al Senat, va estar sobre la taula en la discussió.