El PSC aspira a arrasar a Catalunya per impulsar Sánchez i que es pugui mantenir a la Moncloa

El PSC aspira a recuperar l'hegemonia a Catalunya en les properes eleccions generals, una posició que havia ostentat històricament però que va perdre el 2011 amb la victòria de l'extinta Convergència i Unió (CiU). Des de llavors no ha tornat a guanyar, però la llista encapçalada per Meritxell Batet es perfila com a vencedora i necessita guanyar amb força per donar a Pedro Sánchez l'avantatge suficient per mantenir-se a la Moncloa davant d'un PP en auge.

Els socialistes han guanyat a Catalunya 10 de les 15 eleccions generals

Tot i que els socialistes s'han imposat a Catalunya en 10 de les 15 eleccions generals que s'han celebrat des de la Transició, des del 2011 que no recuperen la pole position.



Primer pels estralls de la crisi i després amb el Procés, es van veure relegats a un segon, tercer i, fins i tot, quart lloc. El 2011 va guanyar CiU amb 16 escons (29% de vot) i el PSC quedava segon, amb 14 escons (27%) i un resultat ajustat.

El 2015 va irrompre amb força En Comú Podem, que es va imposar també en la repetició electoral de 2016, amb 12 diputats (25%). Per darrere, ERC, amb 9 diputats (18%), CiU, amb 8 diputats (14%) i, en un històric quart lloc, els socialistes, amb 7 diputats (16%).



El 2019, també any de repetició electoral, va imposar-se ERC, amb 13 diputats (23%), i el PSC ja començava a retallar distàncies amb la segona posició. Va obtenir 12 diputats i un 21% de vot que ja mostrava el camí de la recuperació que quatre anys més tard es consolida.

Jaume Collboni, Meritxell Batet, Pedro Sánchez i Salvador Illa saludant abans de començar un acte electoral a Barcelona. — Mariona Puig / ACN

Trajectòria ascendent

Més enllà de les enquestes, la previsió que els socialistes recuperin el lideratge es veu reforçada pels resultats tant de les eleccions al Parlament el 2021, on el PSC va quedar com a primera força, com amb els de les municipals, que l'han portat a governar en tres de les quatre capitals catalanes i reforçar la seva posició a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Recuperen posicions davant d'una ERC desgastada

Aquesta trajectòria ascendent pronostica recuperar posicions davant d'una ERC desgastada, que tot i guanyar el 2019, està en baixada. Maldarà per no perdre terreny però els resultats de les municipals fan preveure la disminució dels suports.



Dels 48 diputats que escull Catalunya, els socialistes en tenen ara 12. Aquest resultat del 2019 va marcar l'inici de la recuperació, ja que venien del pitjor resultat de la història, els set diputats de 2016.

Entre 16 i 18 diputats

El Baròmetre d'Opinió Política, publicat fa unes setmanes pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), pronosticava que el PSC serà la força més votada a Catalunya i gairebé doblarà el segon partit amb més suport, una posició que es disputaran ERC, Junts i el PP.

Gairebé doblarien els resultats del segon partit

Segons aquest sondeig, els socialistes obtindrien entre 16 i 18 diputats, davant dels entre 8 i 10 d'ERC, a poca distància dels altres dos rivals. L'efecte vot útil podria explicar part d'aquest augment dels suports socialistes.



Les xifres del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) van més enllà i l'ens estatal els pronostica entre 18 i 22 diputats, un resultat més favorable de cara a donar a Sánchez l'avantatge necessari davant d'un PP que arrasarà arreu de l'Estat.

Aquest resultat, tot i que lluny dels 25 escons del 1982 i del 2008 que van propulsar Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, seria clau per mantenir Sánchez al poder.



I és que el PSOE difícilment pot aspirar a governar a Espanya sense un suport folgat a Catalunya, la segona comunitat autònoma que més diputats escull, només per darrere d'Andalusia. Amb aquests resultats, el CIS pronostica una victòria del PSOE -tot i el reforç de la dreta- que permetria reeditar un govern de coalició amb Sumar.