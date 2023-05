El PSC recuperarà les alcaldies de Lleida i Tarragona i es disputarà la de Girona amb Guanyem, amb qui empata

El PSC recuperarà l'alcaldia de dues capitals de província històricament lligades als socialistes com són Tarragona i Lleida, gràcies a les victòries en aquestes eleccions municipals del 28-M. Esquerra ostentava l'alcaldia de les dues ciutats, però han retrocedit en aquests comicis.

En concret, Ruben Viñuales (PSC) recuperarà l'alcaldia de Tarragona amb 9 regidors, obrint distància amb l'alcalde republicà Pau Ricomà, que en suma 6. A Lleida, el socialista Fèlix Larrossa s'allunya també de l'alcalde republicà Miquel Pueyo, sumant 9 regidors contra els 5 d'ERC.

Els socialistes també s'han imposat a Girona amb Sílvia Paneque al capdavant, davant la caiguda de Gemma Geis de Junts (formació que té l'alcaldia) a la tercera posició. La candidata del PSC s'imposa amb 8 cadires, però empatant amb Guanyem, amb Lluc Salellas: els separen 656 vots.

Tarragona: Viñuales guanya amb distància sobre ERC

Les enquestes preveien una victòria del candidat socialista a Tarragona, però potser no amb tanta diferència. Rubén Viñuales recuperarà l'alcaldia de la ciutat pel PSC, que va perdre el seu antecessor, Josep Fèlix Ballesteros, ara fa quatre anys. L'ex de Ciutadans ha sumat 9 cadires pels socialistes.

ERC ha perdut un regidor: baixa dels 7 als 6 regidors, i tindria difícil mantenir l'alcaldia de Pau Ricomà. El PP seria tercera força doblant regidors, escalant de 2 a 4. Vox irromp a la quarta plaça amb 3 llocs a l'ajuntament, els mateixos que Junts. En Comú Podem manté les dues cadires. I es queden fora Ciutadans i la CUP, que tenien 4 i 2 regidors respectivament. La participació ha caigut uns 10 punts, del 62,8% al 52,16% d'avui.

Si ho comparem amb les dades de 2019, PSC i ERC van empatar a 7 regidors, però ja va ser la llista del socialista Josep Fèlix Ballesteros la més votada. Ricomà d'ERC ha governat dos anys amb Comuns i dos més amb Junts i CUP.

A la província de Tarragona destaca també el cas de Reus, on per primer cop a la història hi haurà una alcaldessa. Carles Pellicer, batlle des de 2011, no s'ha presentat a la reelecció. La guanyadora de les eleccions d'aquest diumenge ha estat la candidata socialista Sandra Guaita, que ha sumat 8 regidors, per davant dels 5 d'ERC amb Noemí Llauradó i els 5 de Junts amb Teresa Pallarès.

Sandra Guaita, alcaldable del PSC i guanyadora de les eleccions municipals a Reus. — Arnau Martínez / ACN

Lleida: El PSC relega ERC al tercer lloc

El PSC ha guanyat amb marge a Lleida. La formació puja de 7 a 9 regidors a la ciutat, relegant a ERC a la tercera posició. Els republicans perden dos llocs i es queden amb 5. Fèlix Larrossa recuperarà l'alcaldia en aquest feu socialista històric.

El PP protagonitzaria la pujada més gran i passaria a ser la segona força a la Paeria, saltant de 2 a 5 regidors. Junts baixaria un regidor i es quedaria amb 5. L'extremadreta entraria per primera vegada al consistori amb 2 representants per Vox. Els comuns completaria els 27 paers amb 1 regidor, mentre Cs perdrien la seva representació a la Paeria. La participació ha estat del 51,52%, baixant 9 punts respecte del 60,66% del 2019.

Fèlix Larrosa celebra amb companys del partit el triomf del PSC a la ciutat de Lleida. — Laura Cortés / ACN

Només 80 vots van donar la victòria a ERC en els comicis de 2019 per davant de Larrossa. Els republicans van governar gràcies al pacte de govern amb Junts i comuns, però el grup morat va sortir de l'executiu a mig mandat.

Girona: el PSC gira la truita, però Guanyem empata

La socialista Sílvia Paneque ha girat la truita i s'ha imposat a Girona sumant 8 regidors, ja que en guanya dos. Però Guanyem (CUP) de Lluc Salellas empata, guanyant també dues cadires, i li podria disputar l'alcaldia. Gemma Geis de Junts, formació guanyadora de 2019, cau fins a la tercera posició amb 6 regidors (en perd tres).

ERC aconsegueix tres regidors al consistori, perdent una plaça. El PP torna al plenari amb 1 regidor, després de perdre la representació l'any 2019, i Vox irromp per primera vegada amb una cadira. La llista de Cs perd els dos regidors que havia obtingut en els darrers comicis. La participació ha baixat fins als 15 punts, passant del 65,1% al 50,82% d'aquest diumenge.

Ara fa quatre anys, Junts va assolir 9 regidors, Guanyem Girona i el PSC 6, ERC 4 i Ciutadans 2. Però ERC ha governat amb Junts els últims quatre anys, amb Quim Ayats com a vicealcalde. Girona va ser feu socialista fins a l'any 2011, quan Carles Puigdemont es va convertir amb alcalde de CiU.