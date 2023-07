El PSC s'imposarà clarament a les eleccions al Congrés a Catalunya, segons el CEO

El PSC serà la força més votada a Catalunya a les eleccions generals del dia 23 i gairebé doblarà el segon partit amb més suport, una posició que es disputaran ERC, Junts i el PP. A grans trets, aquest seria el principal titular de la segona onada del 2023 del Baròmetre d'Opinió Política, que ha publicat aquest dimecres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). L'enquesta, realitzada a partir de 2.000 entrevistes fetes bàsicament durant el juny, també situa els socialistes com el partit guanyador d'unes hipotètiques eleccions al Parlament, si bé en aquest cas amb una pugna molt més aferrissada amb Esquerra.

El CEO pronostica un fort increment del suport al PSC als comicis estatals, beneficiant-se més que probablement d'un cert efecte vot útil en unes eleccions plantejades com una dicotomia entre un futur executiu de PSOE i Sumar i un de PP i Vox. En concret, el sondeig dona als socialistes una forquilla d'entre el 29% i el 33% dels vots emesos, molt per sobre del 20,9% obtingut als comicis precedents, celebrats al novembre del 2019. En escons això es traduiria en entre 16 i 18, quan la formació de Salvador Illa -que té Meritxell Batet de cap de llista- ara en té 12.

Seria el millor resultat del PSC des de les eleccions de 2008 -amb triomf del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero-, si bé quedaria lluny de les xifres rècord de 25 diputats obtinguts tant aquell 2008 com als comicis de 1982, que van donar la primera majoria absoluta a Felipe González.

Tot i el retrocés, si ERC es mou en les xifres del CEO obtindrà el seu tercer millor resultat al Congrés

ERC patiria un retrocés, però quedaria en segona posició. En concret, la llista liderada per Gabriel Rufián passaria dels 13 diputats actuals al Congrés a una forquilla d'entre 8 i 10 i entre el 15% i el 18% dels sufragis (22,7% el 2019). Si el resultat es confirmés, seria el tercer millor del partit presidit per Oriol Junqueras en uns comicis generals des de la recuperació de la democràcia el 1977.

Junts i PP quedarien una mica per sota dels republicans, de manera que no es pot descartar que li disputin la segona posició. En concret, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull podria emular els resultats del 2019 -8 diputats, en coalició amb el PDeCAT-, ja que oscil·laria entre els 7 i 9 escons, mentre que el PP es dispararia dels 2 a una franja d'entre 6 i 8. Les dues forces rebrien un mínim del 12% dels sufragis i un màxim del 15% (Junts) o el 16% (PP).

Sumar podria perdre la meitat del suport assolit pels Comuns el 2019

Sumar En Comú Podem, Vox i la CUP són les altres tres formacions que obtindrien representació al Congrés, o que podrien fer-ho. Els Comuns, però, s'estavellarien a les urnes, ja que passarien dels 7 diputats obtinguts al 2019 a una franja d'entre 2 i 4, després de perdre entre un terç i la meitat de suports -del 14,3% dels vots a una franja d'entre el 7 i el 10%-. Vox podria mantenir els dos diputats actuals i afegir-ne un tercer, mentre que la CUP estaria al llindar de ser extraparlamentària, ja que sumaria entre el 4% i el 6% dels sufragis, que li reportarien entre 0 i 2 escons per la demarcació de Barcelona.

Duel ajustat entre PSC i ERC al Parlament

L'escenari, en canvi, es planteja molt més ajustat en unes eleccions al Parlament, si bé cal matisar que en aquest cas no estan ni convocades. Segons el CEO, en els comicis catalans hi hauria un duel molt ajustat entre PSC i ERC, amb un lleuger avantatge dels socialistes, que es mourien entre els 31 i els 37 diputats després d'obtenir entre el 22 i el 26% dels sufragis. Els socialistes compten actualment amb 33 escons a la cambra.

El PSC sumaria de 31 a 37 diputats a la cambra catalana, mentre que Esquerra es mouria dels 31 als 36

ERC, que en té 32, podria sumar-ne de 31 a 36, amb una estimació de vot que es mou del 19 al 23%, similar al 21,3% obtingut als comicis del febrer del 2021. En tercera posició apareix Junts, amb una forquilla que va dels 25 als 30 representants -ara en té 32-, mentre que el PP experimentaria una forta pujada en multiplicar els seus 3 escons a un ventall que va dels 13 als 17.

La CUP, En Comú Podem i Vox es disputarien la quarta plaça amb entre 7 i 11 diputats -tant pels anticapitalistes com per la formació d'esquerres- o 6 i 10 -cas de l'extrema dreta-, mentre que Ciutadans desapareixeria de la cambra. Amb relació a l'anterior Baròmetre, publicat fa tres mesos, el PSC patiria un lleuger retrocés, ERC i Junts milloren relativament, el PP puja fort i Comuns, CUP i Vox estarien estables.

El Baròmetre no garanteix una majoria independentista al Parlament

L'enquesta no garanteix en cap cas una majoria absoluta independentista al Parlament, ja que la suma d'Esquerra, Junts i CUP es mou entre els 63 i els 77 diputats, és a dir, que no es podria donar per fet que les tres formacions arribin als 68 escons. En vot vàlid, el suport dels tres partits aniria del 40 al 49%, gairebé amb tota seguretat un retrocés respecta el 48% obtingut fa dos anys i mig.