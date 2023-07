Les bases de l'ANC rebutgen promoure l'abstenció o el vot nul a les eleccions generals 

Les bases de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han decidit en una consulta interna no fer campanya per a l'abstenció o el vot nul de cara a les properes eleccions generals, tal com proposava la direcció de la mateixa entitat. Dels més de 40.000 socis que podien votar, només ho han fet 3.773, dels quals 2.253 (59,7%) han votat en contra i 1.458 (38,7%) a favor. Per tant, la participació ha estat baixa, concretament del 9,4%.

L'entitat va plantejar la següent pregunta a les bases: "Estàs d'acord que a les eleccions espanyoles del 23 de juliol l'Assemblea promogui l'abstenció activa i el vot nul polític, amb la papereta del sí a la independència del Primer d'Octubre?".

En un comunicat emès aquest dimarts, l'Assemblea "es felicita pel debat constructiu i l'exercici de la democràcia interna que caracteritza l'entitat". De la mateixa manera, l'ANC assegura que "es mantindrà neutra respecte a l'opció electoral" el 23-J. Malgrat la baixa participació en la consulta, els resultats van en contra del que havia defensat la presidenta de l'organització, Dolors Feliu, partidària de boicotejar els comicis espanyols.

La mobilització, clau per frenar l'ultradreta

La posició de l'ANC després de la consulta interna va en consonància amb la d'altres entitats, com Òmnium Cultural i el Consell de la República, que han cridat a votar massivament el 23-J. Fins i tot alguna territorial, com l'ANC Girona, va desmarcar-se'n abans de la votació.

Tant ERC, com Junts i la CUP han situat la mobilització com un dels objectius principals en aquestes eleccions per fer front a l'amenaça de l'ultradreta i d'un possible govern Vox-PP. "L'abstenció és verí per l'esquerra i la classe treballadora", va dir dilluns el líder d'ERC, Gabriel Rufián. La CUP i Junts també han fet crides a no abstenir-se.