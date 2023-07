Díaz lidera un tándem con Sánchez contra un Abascal que desinfla el bloque de la derecha

No es la primera vez que se ve el tándem entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Hace cuatro meses ambos lo desplegaron como presidente y vicepresidenta para defender al Gobierno ante la moción de censura de un Vox que presentó a Ramón Tamames como candidato. Lo inédito es el despliegue que han hecho de esta alianza este miércoles por la noche en el debate electoral de RTVE, donde antes que cualquier otro rol eran, también, rivales.

"Pedro y yo"; "Yolanda y yo", fue la fórmula más repetida por los candidatos de PSOE y Sumar ante el "señor Abascal" que resonaba cuando cualquiera de los dos se dirigía al candidato de Vox, el único representante de la derecha en un debate que Feijóo desairó cuando sólo quedan tres días para que se celebren las elecciones generales.

Yolanda Díaz llevó la voz cantante en la confrontación con la ultraderecha y en las propuestas; la vicepresidenta se volcó contra el modelo conservador, denunció su ausencia de proyecto para España y su "plan oculto" que busca "que una limpiadora trabaje hasta los 50 años y privatizar las pensiones".

Cesta de la compra asequible, regulación de los alquileres y crisis climática: con esos tres ejes arrancó la vicepresidenta segunda un bloque económico en el que no tuvo que confrontar con Abascal, ya que el líder de Vox no esbozó ninguna propuesta y se dedicó a defender el bulo sobre que el Gobierno de Sánchez había dinamitado presas hidráulicas en medio de una sequía.

Díaz optó por los datos, un lugar común en el que se siente cómoda (tanto en el Parlamento como en un debate electoral), hasta que Abascal cargó contra el feminismo y negó la violencia machista.

"Le pido que deje de reírse de nosotras. Nos matan porque somos mujeres y ustedes provocan exactamente eso haciendo este discurso; dejen de reírse de nosotras, dejen de jugar con nosotras. Tenemos una brecha de pensiones del 32% y su propuesta es derogar todas las leyes que nos van dando derechos. Las mujeres de nuestro país no se lo vamos a permitir", elevó el tono la candidata de Sumar.

Más allá de su enfrentamiento con Abascal, la vicepresidenta segunda fijó otros dos ejes durante el debate: el primero, la necesidad de concentrar el voto en Sumar para arrebatarle escaños a Vox, partido con el que mantiene una confrontación directa en una decena de provincias medianas que pueden decantar el resultado electoral.

El segundo, la diferenciación con Sánchez. El maridaje se mantuvo durante todo el debate, pero Díaz se distanció del presidente en materia de vivienda y en la subida salarial: "La vivienda es un derecho constitucional y como tal debe ser tratada. Hay que acabar con las políticas fallidas, como las de las bonificaciones fiscales que defendéis vosotros (el PSOE), y no defender a los fondos buitres", le espetó al líder del PSOE.

Sánchez ha coincidido en la necesidad de impulsar reformas pero ha alertado de que hay que hacerlo "con los pies en el suelo". "Yo tengo los pies en el suelo", le ha respondido la candidata de Sumar.



No hubo en esta ocasión elefante en la cacharrería. A Feijóo sólo se le mencionó para recordar su ausencia en el único debate de líderes que se celebra en la televisión pública, un hecho que Sánchez achacó a que al líder del PP "le da vergüenza aparecer con Abascal" en público. Pese a ser el primer partido en las encuestas, no fue el rival a batir, y el debate trascurrió por derroteros completamente ajenos al dirigente gallego y a su formación.

Sánchez y los "debates sagrados"

El líder del PSOE insistió mucho en asimilar al PP con Vox. En su estrategia de alertar a la ciudadanía de lo que supone la llegada de la ultraderecha al Gobierno. Especialmente representativo fue su minuto final.

"Pido el voto para que ganen las mujeres y pierdan los machistas. Para que gane la ciencia y no el negacionismo. Para que gane la cultura y no la censura. Para que gane la convivencia y no el odio. Para que gane la verdad y no la mentira. Para que gane el respeto y pierda el insulto. Les pido el voto para el PSOE", destacó para concluir el debate.

Antes de eso ya había afeado a Abascal su postura sobre Catalunya, algo que quiere "resolver a bofetadas". O sobre Europa, ya que asegura que el proyecto de la ultraderecha es contrario a la UE. También, con especial dureza, por el negacionismo del cambio climático de Vox. "Es una actitud suicidad y un atentado contra nuestros jóvenes", ha destacado.

Al término del debate, Sánchez acudió a la sede Ferraz. También lo hizo tras el cara a cara con Feijóo de la pasada semana. "Ha sido el ganador del debate, ante la clara opción de retroceso que significa Vox y Feijóo, que hoy ha optado por la espantada y no acudir al debate", destacaron fuentes de la dirección socialista nada más acabar.

Para los socialistas, el "PP ha demostrado, una vez más durante los últimos días, ser un mar de dudas y cometer errores tácticos y no forzados". Entre ellas, la ausencia en este debate, los "ataques" a la radio y televisión públicas y "las mentiras" de Feijóo.

"En una democracia los debates son sagrados y no comparecer, esconderse para no explicar tus mentiras y que no te vean con tu socio es una falta de respeto a la ciudadanía y a la democracia española", ha destacado ante la militancia.