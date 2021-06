L'estiu passat, el primer viscut en context de pandèmia, es va registrar un creixement dels rescats a persones en espais naturals en comparació a anys anteriors. Així ho determina un estudi de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que apunta que van incrementar-se un 40% entre juliol i agost de 2020 respecte al mateix període dels anys 2016-2019. Es van fer una mitjana de cinc rescats per dia, amb especial incidència durant els caps de setmana del mes de juliol i durant tot el mes d’agost,



L'escenari de pandèmia i les restriccions de viatjar a l'estranger van empènyer moltes persones a anar a la muntanya, en molts casos, sense la preparació necessària o amb un excés de confiança, segons URV. Els investigadors del Departament de Geografia han pogut demostrar que l'augment més notori d'operacions de rescat es va registrar a les zones amb altituds baixes, de menys de 500 metres.



Entre les conclusions obtingudes, el grup investigador confirma que la zona on es van registrar més accidents l'any passat va ser l'àrea de més altitud dels Pirineus. Així, el Parc Natural d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici van ser els dos punts més conflictius en referència a rescats de persones en espais naturals. Seguidament, s'hi trobava la zona muntanyosa de l'àrea metropolitana de Barcelona.

A l'hora d'elaborar l'estudi, els investigadors del Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) han analitzat les dades sobre els rescats en què va intervenir-hi el cos dels Bombers de la Generalitat. Per fer-ho, han utilitzat les dades compreses entre l'1 de juliol i el 31 d'agost de 2020 per comparar-les amb els anys 2016-2019.



També s'hi han inclòs una sèrie de variables, com ara si els rescats es van produir entre setmana o durant el cap de setmana, el nombre de persones ferides o mortes, el moment que va començar el rescat, l'altitud, la distància amb la ciutat més propera amb més de 100.000 habitants o el nivell de de protecció de l'àrea on es va fer el rescat.